UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş, Midtjylland deplasmanında avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Midtjylland- Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve karşılaşmanın ne zaman oynanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

MIDTJYLLAND BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda FC Midtjylland ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Danimarka deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stada ilişkin detayları araştırıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli sınavı öncesinde "Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte FC Midtjylland-Beşiktaş maçına dair merak edilen tüm ayrıntılar.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması, S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, S Sport Plus üzerinden internet yayını aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Platform, abonelerine dijital ortamda canlı maç yayını sunuyor.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki FC Midtjylland-Beşiktaş mücadelesi, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, 19.30'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

FC Midtjylland ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Çeyrek Final mücadelesine Danimarka'nın Herning kentinde bulunan MCH Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Yeni sezon hedefleri doğrultusunda Avrupa kupalarında başarılı bir performans sergilemeyi amaçlayan Beşiktaş, Midtjylland karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, rövanş öncesinde deplasmandan istediği sonucu alarak tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.