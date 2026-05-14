Michael Jackson yaşıyor mu? Brezilya’da otobüste Michael Jackson'a benzeyen kim?

Brezilya’da bir otobüste kaydedildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Videoda yer alan gizemli yolcunun yüz hatları, mimikleri ve oturuş tarzı dünya çapında tanınan pop yıldızı Michael Jackson’a benzetildi. Brezilya basınında da gündeme taşınan görüntülerde otobüste seyahat eden kişinin özellikle yüz ifadesi ve duruş biçimi dikkat çekti. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında “ Michael Jackson yaşıyor mu?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı.

BREZİLYA’DA OTOBÜSTE MICHAEL JACKSON'A BENZEYEN KİM?

Görüntülerin özellikle sanatçının ölüm yıl dönümüne yakın tarihlerde yeniden dolaşıma girmesi, konuyla ilgili tartışmaları daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videonun eski bir kayda ait olabileceğini savunurken, bir kısmı ise görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceğini ileri sürdü. Bu süreçte ortaya çıkan yorumlar, videodaki kişinin kim olduğuna dair net bir doğrulama bulunmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

MICHAEL JACKSON YAŞIYOR MU?

Michael Jackson’ın yaşayıp yaşamadığına dair iddialar, özellikle sosyal medyada zaman zaman yeniden gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Ancak pop müziğin dünyaca tanınan ismi Michael Jackson’ın hayatını kaybettiği resmi kaynaklar tarafından doğrulanmıştır. Buna rağmen, farklı dönemlerde ortaya çıkan görüntüler ve paylaşımlar bu tartışmanın yeniden canlanmasına neden olmaktadır.

Sosyal medyada yayılan içeriklerin etkisiyle “Michael Jackson yaşıyor mu?” sorusu farklı platformlarda tekrar tekrar gündeme taşınmakta, özellikle benzerlik içeren görüntüler bu iddiaların yayılmasında etkili olmaktadır. Buna karşın resmi kayıtlar, sanatçının 2009 yılındaki ölüm bilgisini teyit etmektedir.

MICHAEL JACKSON NE ZAMAN NEDEN ÖLDÜ?

Michael Jackson, 25 Haziran 2009 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Sanatçının ölümü dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve uluslararası basında geniş yer bulmuştur.