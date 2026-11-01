Metrobüs kapalı mı, neden çalışmıyor, hangi duraklar kapalı,? 1 Kasım metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek?

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İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen 48. İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici düzenlemeye gidildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılmasıyla birlikte Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında metrobüs ulaşımı durduruldu. İETT'nin açıkladığı yeni sefer planı sonrası vatandaşlar, "Metrobüs kapalı mı, hangi duraklar hizmet vermiyor, seferler saat kaçta normale dönecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1 Kasım metrobüs seferleri ve alternatif ulaşım güzergâhları...

1 KASIM METROBÜS KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

Metrobüs seferleri 1 Kasım 2026 Pazar günü tamamen durdurulmadı. Ancak 48. İstanbul Maratonu nedeniyle iki yaka arasındaki metrobüs bağlantısına geçici olarak ara verildi.

İETT'nin resmî duyurusuna göre maraton boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs seferi yapılmayacak. Avrupa Yakası'ndaki seferler ise belirlenen güzergâhlarda devam edecek.

METROBÜS HANGİ DURAKLARDA KAPALI?

İETT'nin duyurduğu düzenleme kapsamında Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasındaki metrobüs hattında sefer yapılmayacak.

Bu nedenle iki yaka arasındaki güzergâhta bulunan şu istasyonlarda metrobüs hizmeti verilemeyecek:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söğütlüçeşme yönündeki hat bağlantısı

Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istasyonları ise seferlerin geçici olarak sonlandırıldığı noktalar olacak.

1 KASIM METROBÜS SEFERLERİ HANGİ DURAKLAR ARASINDA YAPILACAK?

İETT'nin açıklamasına göre metrobüs seferleri 1 Kasım Pazar günü iki ayrı güzergâhta devam edecek.

Söğütlüçeşme yönünde: Beylikdüzü Son Durak-Mecidiyeköy arasında.

Beylikdüzü yönünde: Zincirlikuyu-Beylikdüzü Son Durak arasında.

Buna göre Avrupa Yakası'nda metrobüs ulaşımı devam ederken Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası arasındaki doğrudan metrobüs bağlantısı geçici olarak kesilecek.

METROBÜS SEFERLERİ SAAT KAÇTA NORMALE DÖNECEK?

1 Kasım 2026 Pazar günü metrobüs seferlerindeki düzenlemenin, İstanbul Maratonu'nun tamamlanması ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yeniden ulaşıma açılmasıyla sona ermesi bekleniyor.

Köprünün saat 03.00-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacağı açıklandı. Bu doğrultuda metrobüs seferlerinin de saat 15.00 itibarıyla normale dönmesi bekleniyor. Ancak İETT'nin duyurusunda metrobüslerin yeniden başlayacağı kesin bir saat ayrıca belirtilmedi.

METROBÜS YERİNE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KULLANILABİLİR?

İki yaka arasında yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar için İETT tarafından alternatif ulaşım güzergâhları açıklandı.

Otobüsle ulaşım:

Mecidiyeköy üzerinden 121A, 121B, 121BS, 122C, 122M, 522ST ve 622 numaralı hatlar kullanılabilecek.

Levent üzerinden 129L, E-3 ve 500T numaralı otobüslerle ulaşım sağlanabilecek.

Metro ve Marmaray ile ulaşım:

Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'ndan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı kullanılarak Yenikapı'ya ulaşılabilecek. Buradan Marmaray'a aktarma yapılabilecek.

Küçükçekmece Metrobüs İstasyonu'ndan Marmaray'a aktarma yapılarak Anadolu Yakası'na geçilebilecek.

İETT, yolcuların seyahatlerini bu alternatif güzergâhlara göre planlamalarını öneriyor