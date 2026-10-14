Metro çalışıyor mu İstanbul metrolar açık mı?

İstanbul'da metrolar açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı netlik kazandı. Metro İstanbul'un paylaştığı bilgilere göre kentteki metro hatlarında seferler devam ediyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen raylı sistemlerin genel olarak hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtilirken, yolculara güncel sefer bilgilerini resmi kanallardan takip etmeleri çağrısı yapıldı. Metro seferleri 15 Ekim Perşembe günü de yapılacak mı, hangi hatlarda aksama var? Tüm detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

Evet. İstanbul'da metro seferleri devam ediyor. Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde 14 Ekim Çarşamba günü saat 16.08 itibarıyla paylaşılan bilgiye göre hizmetler sorunsuz şekilde sürüyor. Kentte etkili olan sağanak yağış karayolu ulaşımını ciddi şekilde aksatsa da raylı sistemler genel olarak normal sefer düzeninde yolcu taşımaya devam etti.

15 EKİM PERŞEMBE METROLAR AÇIK MI?

İstanbul Valiliği'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı kararlar arasında metro seferlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama yer almıyor. Valilik, 15 Ekim Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime ara verirken, bazı kamu personelini idari izinli saydı ve motosikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı. Ancak toplu taşıma ve raylı sistemlerle ilgili bir kapatma kararı açıklanmadı. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılmadığı sürece metroların perşembe günü de hizmet vermesi bekleniyor.

M5 METRO HATTI ÇALIŞIYOR MU?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 13 Ekim'de Ihlamurkuyu İstasyonu'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde geçici aksama meydana gelmişti. Olayın ardından istasyondaki yolcular güvenli şekilde tahliye edilmiş, Metro İstanbul ekipleri gerekli teknik ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirmişti. Arızanın giderilmesiyle birlikte hat yeniden normal sefer düzenine döndü ve M5 hattında seferler 14 Ekim itibarıyla devam ediyor.

HANGİ HATLARDA ÖZEL SEFER DÜZENİ VAR?

Bazı metro hatlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle özel sefer düzenlemeleri uygulanabiliyor. Bu kapsamda M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda süren onarım çalışması nedeniyle yolcuların belirli noktalarda aktarma yapması gerekiyor. Bu hattı kullanacak yolcuların, yolculuklarını planlamadan önce güncel sefer bilgisini kontrol etmesi öneriliyor.

SAĞANAK METRO İSTASYONLARINI DA ETKİLEDİ

14 Ekim sabahı etkisini artıran şiddetli sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Bazı alt geçitlerin suyla dolduğu kentte, bir metro istasyonunda tavandan su aktığı anlar da sosyal medyada gündem oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı 15 Ekim saat 23.59'a kadar geçerliliğini korurken, fırtına uyarısının perşembe günü saat 18.00'e kadar sürdüğü bildirildi. Bu nedenle perşembe günü de yağışa bağlı yerel aksaklıklar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.

METRO SEFER DURUMU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler hatlarına ilişkin güncel sefer bilgileri, Metro İstanbul'un resmi internet sitesindeki sefer durumları sayfasından ve kurumun resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Olası arıza, bakım ya da hava koşullarından kaynaklı değişiklikler de bu kanallar üzerinden anlık olarak duyuruluyor. Yolcuların, özellikle sabah saatlerinde yolculuğa çıkmadan önce bu kanalları kontrol etmesi tavsiye ediliyor.