Türkiye iş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Metin Şen, hem iş hayatındaki faaliyetleri hem de spor camiasındaki çalışmalarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle Fenerbahçe camiasıyla olan bağı ve iş dünyasındaki girişimleri nedeniyle sık sık gündeme gelen Şen’in yaşamı, kariyeri ve özel hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Metin Şen kimdir, evli mi, eşi kim? Ali Şen'in oğlu Metin Şen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

METİN ŞEN KİMDİR?

Metin Şen, 20 Ocak 1970 tarihinde Danimarka’da dünyaya geldi. İş dünyasında ve spor camiasında tanınan bir isim olan Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen ile Danimarkalı Bente Şen’in oğludur.

Çocukluk ve gençlik yıllarının ardından eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Metin Şen, yükseköğrenimini İngiltere’de tamamladı. University of Northampton Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Şen, eğitim sürecinin ardından iş dünyasına adım attı.

Yıllar içerisinde farklı sektörlerde görev alan Metin Şen, özellikle enerji, havacılık, bilişim ve turizm alanlarındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor camiasında da aktif rol üstlenen Şen, Fenerbahçe ile olan yakın ilişkisiyle biliniyor.

METİN ŞEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Metin Şen’in özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun gündeminde yer aldı. Şen, uzun yıllar Aslı Gümüşel ile evli kaldı. Mart 2023 tarihinde Metin Şen ile Aslı Gümüşel’in 23 yıllık evliliklerini sonlandırdığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Boşanma haberinin ardından Metin Şen’in özel yaşamı yeniden merak edilmeye başlandı.

METİN ŞEN KAÇ YAŞINDA?

20 Ocak 1970 doğumlu olan Metin Şen, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

METİN ŞEN NERELİ?

Metin Şen, 20 Ocak 1970 tarihinde Danimarka’da doğmuştur.

METİN ŞEN NE İŞ YAPIYOR?

Metin Şen’in kariyeri farklı sektörlerde üstlendiği görevlerle dikkat çekmektedir. İş yaşamına 1986-1987 yılları arasında Maga Deri’de Ürün Müdür Yardımcısı olarak başlayan Şen, sonraki yıllarda kariyerini havacılık ve enerji sektörlerine yönlendirdi.

1990 ile 2013 yılları arasında çeşitli şirketlerde kurucu ortak, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle enerji ve havacılık alanlarında önemli tecrübeler edindi.

2013 yılından itibaren Dine Restaurant Gıda ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, 2017 yılından bu yana Sensino İnternet ve Bilişim Hizmetleri Pazarlama A.Ş.’de kurucu ortak olarak bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir.

Metin Şen’in çalışmaları yalnızca iş dünyasıyla sınırlı değildir. Spor alanında da aktif görevler üstlenen Şen, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Fenerbahçe camiasında uzun yıllardır yer alan Şen, kulüp çalışmalarına katkı sunan isimler arasında gösterilmektedir.