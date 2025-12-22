Metin Acar vuruldu mu, neresinden vuruldu, öldü mü, yaşıyor mu? Metin Acar'ı kim vurdu? Metin Acar kimdir?

Siyasi ve toplumsal figürlere yönelik sert söylemleriyle sık sık gündeme gelen gurbetçi fenomen Metin Acar, Almanya'da sokak ortasında kurşunların hedefi oldu. Sedat Peker hakkında yayınladığı videolarda ağır ithamlarda bulunduğu belirtilen Acar, uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Özellikle cinsel organı ve ayaklarından vurulması, saldırının "mesaj içerikli" olduğu yönündeki iddiaları güçlendirirken, Alman polisinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

CANLI YAYINDAKİ MEYDAN OKUMA KANLI BİTTİ

TikTok platformu üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarla tanınan Metin Acar, son yayınında takipçilerinin sert uyarılarıyla karşılaştı. İzleyicilerin, Sedat Peker ve ailesi hakkında kullandığı ağır üsluba yönelik "Bu sözlerin başını ağrıtabilir" şeklindeki ikazlarını dikkate almayan Acar, geri adım atmadı. Yayında Avrupa'da olmanın verdiği güvenle, "Almanya sınırları içerisindeyim, kimse bana dokunamaz" diyerek meydan okumaya devam eden fenomenin bu sözleri, kısa süre sonra yaşanacak saldırıdan önceki son ifadeleri oldu.

SİLAHLI SALDIRIDA ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ

Dijital mecradaki canlı yayınının sonlanmasının hemen ardından sokağa çıkan Metin Acar, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların pususuna düştü. Olay yerinde kurşun yağmuruna tutulan Acar'ın vücuduna üç adet mermi isabet ettiği öğrenildi. Özellikle saldırının hedef noktaları dikkat çekerken, kurşunlardan birinin cinsel organına, diğerlerinin ise bacak bölgesine isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

FAİLLER VE KİŞİSEL BİLGİLER ARAŞTIRILIYOR

Saldırı sonrası ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Metin Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtiliyor. Olayın ardından Alman emniyet güçleri geniş çaplı bir inceleme başlatırken, saldırganların kaçtığı araç ve kimlik bilgileri üzerinde titizlikle duruluyor. Öte yandan, Metin Acar'ın gerçek kimliği, aslen nereli olduğu veya Almanya'daki yasal statüsü gibi kişisel bilgileri hakkında henüz resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.