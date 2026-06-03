Ak Parti teşkilatlarında başlatılan kapsamlı yenilenme süreci, birçok ilde görev değişikliklerini beraberinde getirirken, bu süreçten etkilenen isimlerden biri de AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz oldu. Parti genel merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda Giresun’un da aralarında bulunduğu dört ilde il başkanları ve yönetim kurullarının görevlerine son verildi. Peki, Mete Bahadır Yılmaz kimdir? AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz neden görevden alındı? Detaylar...

METE BAHADIR YILMAZ KİMDİR?

Mete Bahadır Yılmaz, uzun yıllardır Giresun siyaset ve yerel yönetimlerinde aktif görevler üstlenmiş, özellikle imar, belediyecilik ve teşkilat çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. 1973 yılında Giresun’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan Giresun’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde tamamlayarak inşaat mühendisi unvanını almıştır. İyi derecede İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Mesleki kariyerinde inşaat mühendisliği alanında deneyim kazanan Yılmaz, özellikle yerel yönetimlerdeki uzun soluklu görevleriyle dikkat çekmiştir. 2004-2023 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde çeşitli kademelerde görev almıştır. Bu süreçte Belediye Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı, İmar Komisyonu Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı ve Merkez İlçe Başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda bulunmuştur.

2013 yılından itibaren Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü görevini de yürüten Yılmaz, hem sanayi hem de yerel kalkınma alanlarında aktif rol üstlenmiştir. 21 Mart 2023 tarihinden itibaren ise AK Parti Giresun İl Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI METE BAHADIR YILMAZ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

AK Parti teşkilatlarında son dönemde gündeme gelen kapsamlı değişim ve yenilenme süreci, birçok il başkanlığında görev değişikliklerini beraberinde getirmiştir. Parti genel merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile birlikte bu illerdeki mevcut yönetim kurullarının görevlerine son verilmiştir.

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

"KISA SÜREDE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR"

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Ak Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz.