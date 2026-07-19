Futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi'nin Dünya Kupası serüveni, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali ile birlikte yeniden gündeme geldi. "Messi'nin Dünya Kupası var mı?", "Messi kaç kere Dünya Kupası kazandı?" ve "Dünya Kupası şampiyonluğunu hangi yıl yaşadı?" sorularının yanıtını merak eden futbolseverler, Arjantinli yıldızın turnuva tarihindeki başarılarını araştırmaya devam ediyor.

MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI VAR MI? LIONEL MESSI KAÇ KEZ DÜNYA KUPASI KAZANDI?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Lionel Messi'nin Dünya Kupası kariyeri oldu. Arjantin Milli Takımı'nın efsane futbolcusu hakkında "Messi'nin Dünya Kupası var mı?", "Kaç kez şampiyon oldu?" ve "Dünya Kupası'nı hangi yıl kazandı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi, uzun yıllar peşinden koştuğu Dünya Kupası zaferine 2022 yılında ulaşmayı başardı. İşte Messi'nin Dünya Kupası kariyeri ve şampiyonluklarıyla ilgili merak edilenler...

MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI VAR MI?

Evet, Lionel Messi'nin FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Arjantinli yıldız futbolcu, milli takımıyla birlikte 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki en büyük başarılarından birine imza attı.

MESSİ KAÇ KEZ DÜNYA KUPASI KAZANDI?

Lionel Messi, bugüne kadar 1 kez FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Arjantin formasıyla yıllarca bu hedef için mücadele eden yıldız oyuncu, 2022 yılında Katar'da düzenlenen turnuvada kupayı kaldırarak futbol kariyerini taçlandırdı.

MESSİ DÜNYA KUPASI'NI HANGİ YIL KAZANDI?

Messi, Dünya Kupası'nı 2022 yılında kazandı. Katar'da düzenlenen turnuvada Arjantin, finalde Fransa ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede normal süre ve uzatma dakikaları 3-3 sona ererken, Arjantin penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI KARİYERİ

Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerinde birçok kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Yıllar boyunca turnuvada önemli başarılara imza atan yıldız futbolcu, 2014 yılında final oynama başarısı gösterse de kupaya uzanamadı. 2022'de ise takım kaptanı olarak Arjantin'i zafere taşıyarak kariyerindeki en büyük eksiklerden birini tamamladı.

MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Dünya Kupası tarihinde birçok rekora imza atan Lionel Messi, attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı maçlarla turnuvanın en başarılı futbolcuları arasında yer alıyor. Arjantin'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan deneyimli yıldız, 2022 Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilerek performansını bireysel ödülle de taçlandırdı.

MESSİ FUTBOL TARİHİNDEKİ YERİNİ GÜÇLENDİRDİ

2022 Dünya Kupası zaferiyle kariyerine en önemli kupayı ekleyen Lionel Messi, futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Kulüp kariyerindeki başarılarının yanı sıra milli takım formasıyla da Dünya Kupası kazanmayı başaran Arjantinli yıldız, futbolseverler tarafından gelmiş geçmiş en başarılı futbolcular arasında gösterilmeye devam ediyor.