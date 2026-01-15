Sosyal medya çağında özel hayatlara dair iddialar, çoğu zaman doğruluğu teyit edilmeden hızla yayılabiliyor. Geçtiğimiz senelerde dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Merve Sanay, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anılmasıyla gündemin merkezine yerleşmişti. Peki, Merve Sanay'ın sevgilisi kim, evli mi? Merve Sanay ile Hakan Çalhanoğlu sevgili mi? Detaylar...

MERVE SANAY İLE HAKAN ÇALHANOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Olayların fitilini ateşleyen gelişme, Merve Sanay'ın Instagram hesabının hacklenmesi oldu. Hesabın ele geçirilmesinin ardından, Sanay ile Hakan Çalhanoğlu arasında geçtiği iddia edilen bazı mesajların sosyal medyada dolaşıma sokulduğu görüldü. Kısa sürede viral hale gelen bu paylaşımlar, iddiaların büyümesine neden oldu.

MERVE SANAY'IN SEVGİLİSİ KİM, EVLİ Mİ?

Mevcut ve doğrulanmış bilgilere göre Merve Sanay'ın şu an kamuoyuna yansımış bir sevgilisi bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımları, röportajlar ve güvenilir magazin kaynakları incelendiğinde:

Sanay'ın evli olduğuna dair herhangi bir kayıt yoktur.

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği görülmektedir.

Hakkında çıkan ilişki iddialarının hiçbiri resmi ya da doğrulanmış bilgiye dayanmamaktadır.

Bu nedenle, Merve Sanay'ın ilişki durumu hakkında yapılan spekülasyonlar iddia düzeyinde kalmaktadır.