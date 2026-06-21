Merve Özbey kimdir, Merve Özbey kaç yaşında, nereli evli mi, çocuğu var mı?

“ Merve Özbey kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi ve çocuğu var mı?” soruları Google’da en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. 2026 yılı itibarıyla kariyeri ve özel hayatı yeniden merak konusu olan ünlü şarkıcının biyografisi, müzik çalışmaları ve aile yaşamı hakkında detaylar hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, Türk pop müziğinin son yıllarda en çok dinlenen isimlerinden biridir. Güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle 2010’lu yıllardan itibaren müzik listelerinde önemli başarılara imza atmıştır. Hem sahne performansları hem de hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Özbey, pop müzik dünyasında kalıcı isimler arasında gösterilmektedir.

MERVE ÖZBEY KAÇ YAŞINDA?

Başarılı sanatçı Merve Özbey, 1988 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 37-38 yaşlarındadır. Genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Özbey, kariyerine erken yaşta başlayarak kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştır.

MERVE ÖZBEY NERELİ?

Merve Özbey’in İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir. Müzik kariyerine Türkiye’nin farklı sahnelerinde başlayan sanatçı, özellikle İstanbul merkezli projelerle adını duyurmuştur.

MERVE ÖZBEY EVLİ Mİ?

Merve Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile evlenmiştir. Çift, gözlerden uzak bir aile hayatı sürmeyi tercih etmektedir.

MERVE ÖZBEY’İN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in iki çocuğu bulunmaktadır. Ailesine önem veren sanatçı, özel hayatını genellikle medya gündeminden uzak yaşamayı tercih etmektedir.