Mert Müldür öldü mü, Fenerbahçeli Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu?

Adana'da yaşandığı öne sürülen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan kişinin Mert Müldür olduğu ve hayatını kaybettiği yönündeki iddialar spor gündemine oturdu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından "Mert Müldür yaşıyor mu, öldü mü?" sorusu en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte iddiaların doğruluğu ve olayla ilgili merak edilen gelişmeler.

MERT MÜLDÜR ÖLDÜ MÜ?

5 Temmuz gecesi Adana'da meydana gelen trafik kazasının ardından ajanslara düşen haberlerde hayatını kaybeden sürücünün adının Mert Müldür olduğu bilgisi yer aldı. Bu gelişme, isminin Fenerbahçe ve A Milli Takım futbolcusu Mert Müldür ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada büyük bir kafa karışıklığına neden oldu. Kısa sürede yayılan paylaşımlar sonrası "Mert Müldür öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu en çok araştırılan konular arasına girdi.

Hayır, Fenerbahçeli milli futbolcu Mert Müldür hayatını kaybetmedi. Sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Adana'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin adı da Mert Müldür olsa da, söz konusu kişi ile Fenerbahçeli futbolcu arasında yalnızca isim benzerliği bulunuyor.

ADANA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA NE OLDU?

Kaza, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Ters dönen araç kısa sürede suyla dolarken, sürücü otomobil içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren kurtarma çalışmasına rağmen araçta bulunan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN ADI MERT MÜLDÜR

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, kazada hayatını kaybeden sürücünün adının Mert Müldür olduğu tespit edildi. Bu bilginin ajanslar aracılığıyla paylaşılmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, hayatını kaybeden kişinin Fenerbahçeli milli futbolcu olduğunu zannederek yanlış paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇELİ MERT MÜLDÜR İLE İSİM BENZERLİĞİ BULUNUYOR

Kısa süre sonra ortaya çıkan bilgiler, hayatını kaybeden kişinin Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mert Müldür olmadığını net şekilde ortaya koydu. Kazada yaşamını yitiren sürücü ile futbolcu arasında herhangi bir bağ bulunmadığı, yalnızca isim benzerliği olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Adana'daki trafik kazasının ardından yayılan "Mert Müldür hayatını kaybetti" şeklindeki paylaşımlar, isim benzerliği nedeniyle oluşan bilgi kirliliğinden kaynaklandı. Fenerbahçeli milli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, ölüm haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımlara karşı dikkatli olunması ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.