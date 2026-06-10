Mert Müldür kimdir? Defans Mert Müldür kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Sağ bek ve savunma hattındaki çok yönlü performansıyla dikkat çeken Mert Müldür, 2026 Dünya Kupası sürecinde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Avrupa’dan Süper Lig’e uzanan kariyeriyle öne çıkan milli futbolcunun son durumu ve futbol yolculuğu merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür, sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Hızlı oyun yapısı, savunmadaki sert müdahaleleri ve hücuma katkısıyla dikkat çeken Müldür, hem kulüp kariyerinde hem de millî takımda önemli bir rol üstlenmektedir.

MERT MÜLDÜR KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Mert Müldür, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan milli futbolcu, hem Fenerbahçe’de hem de Türkiye A Millî Takımı’nda düzenli olarak forma giymektedir.

MERT MÜLDÜR NERELİ?

Mert Müldür, Viyana, Avusturya doğumludur. Türk kökenli bir aileden gelen futbolcu, millî takım tercihini Türkiye’den yana kullanmıştır.

MERT MÜLDÜR’ÜN KARİYERİ

Futbola Avusturya’nın Rapid Wien altyapısında başlayan Mert Müldür, burada profesyonel seviyeye yükseldi. Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’ya transfer olarak Avrupa futbolunda kendini gösterdi.

2023 yılında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ye transfer olan Müldür, burada hem savunmadaki istikrarı hem de zaman zaman attığı kritik gollerle dikkat çekti. Millî takım kariyerinde de Türkiye formasıyla önemli maçlarda görev alarak Avrupa Şampiyonası ve eleme karşılaşmalarında sahne aldı.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

2026 Dünya Kupası için Türkiye kadrosu ve oyuncu tercihleri turnuva öncesi açıklanan son listeyle netleşti. Bu çerçevede Mert Müldür, millî takımın savunma rotasyonunda yer alan isimlerden biri olarak kadroda düşünülüyor ve 2026 Dünya Kupası maçlarında forma giymesi beklenen oyuncular arasında gösteriliyor.

Sağ bek ve zaman zaman stoper hattında görev yapabilmesi, onu teknik ekibin elini güçlendiren önemli parçalardan biri haline getiriyor. Turnuva sürecinde özellikle savunma dengesi ve kanat savunmasında kritik rol üstlenmesi bekleniyor.