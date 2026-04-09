Mert Demir neden gözaltına alındı? Mert Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bu sabah İstanbul’da gerçekleşen ünlülere yönelik operasyon kapsamında, müzik dünyasının tanınan isimlerinden Mert Demir gözaltına alındı. Peki, Mert Demir neden gözaltına alındı? Mert Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu' olarak bilinen soruşturma kapsamında, 14 isim hakkında bu sabah gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında müzik dünyasının tanınan isimlerinden Mert Demir de bulunuyor. Peki, Mert Demir neden gözaltına alındı? Mert Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MERT DEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonun detayları henüz netleşmemekle birlikte, Demir’in gözaltına alınma gerekçesi, soruşturma kapsamında yürütülen uyuşturucu suçlarına ilişkin iddialar çerçevesinde değerlendiriliyor. Resmi makamlar, sürecin devam ettiğini ve soruşturmanın adli mercilerce titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

MERT DEMİR KİMDİR?

1993 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğan Mert Demir, müzik kariyerinde şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve aranjör olarak tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. Pop, R&B ve arabesk tarzlarını harmanlayarak oluşturduğu özgün müziğiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Mert Demir’in müzik yolculuğu, Türkiye’de büyük bir popülerlik kazanmasına olanak sağlamıştır. Özellikle sahne performansları ve üretkenliği ile sektörde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

MERT DEMİR KAÇ YAŞINDA?

26 Aralık 1993 doğumlu olan Mert Demir, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

MERT DEMİR NERELİ?

İstanbul’un tarihi ve kültürel merkezi Beyoğlu’nda dünyaya gelen Mert Demir, çocukluğunu ve gençliğini de bu ilçede geçirmiştir. İstanbul’un sanat ve kültür atmosferinde yetişmiş olması, müziğine farklı bir derinlik ve özgünlük katmaktadır.

Dilara Yıldız
