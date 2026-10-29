Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin’de okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma Mersin’de okul yok mu? Mersin Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin’de okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma Mersin’de okul yok mu? Mersin Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’de etkili olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların ardından gözler 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Meteorolojinin kent genelinde sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine dikkat çeken uyarısının ardından öğrenciler ve veliler, “Mersin’de okullar tatil mi?” ve “yarın okul var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Mersin Valiliği tarafından 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece Mersin’de cuma günü eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Meteorolojik uyarılara göre kuvvetli yağışların cuma sabahı saat 06.00’ya kadar etkili olması bekleniyor. İşte Mersin’de okulların durumu ve hava durumuna dair bilinenler.

MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin Valiliği’nden 30 Ekim Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde okullarda eğitim öğretim normal şekilde sürecek. Kentte yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde açıklama gelme ihtimali bulunuyor. Öğrencilerin ve velilerin Mersin Valiliği’nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi öneriliyor.

30 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Hayır. 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil değil. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim Perşembe günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 30 Ekim için genel bir tatil kararı alınmadı. Ancak valilikler, olumsuz hava koşulları gibi durumlarda il genelinde ya da bazı ilçelerde eğitime ara verebiliyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN VAR MI?

Mersin Valiliği’nden 30 Ekim Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair bir karar çıkmadığı için, kamu personeline yönelik idari izin uygulaması da şu an için bulunmuyor.

MERSİN’DE YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteorolojik uyarılara göre Mersin çevrelerinde 29 Ekim Perşembe saat 02.00 ile 30 Ekim Cuma saat 06.00 arasında çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kentin batı ilçelerinden başlayarak zamanla il geneline yayılması öngörülüyor. Gece ve sabahın erken saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, ilerleyen saatlerde yerel sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Kentte gün içinde sıcaklığın 17 ile 23 derece arasında olması öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ani su taşkınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle dere yatakları ve alçak kesimlerde yaşayanların, sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin ve öğrenci servislerinin dikkatli olması öneriliyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Mersin Valiliği’nden 30 Ekim Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Hatay'da hemzemin geçitte tren otomobili metrelerce sürükledi! Anne öldü, oğlu yaralı

Tren, otomobili metrelerce sürükledi! Anne kurtarılamadı
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Osimhen baba oldu
Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi

Ünlü oyuncu ilk kez anlattı! Bir rüya bütün hayatını değiştirdi
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış

Felaketten aylar önce uyarmış! Söyledikleri gerçek oldu
Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi

Ünlü şarkıcı imaj değiştirdi! Son halini görenler şaşkına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Tren istasyonu cesetlerle doldu
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Netanyahu dönemi bitmek üzere, şimdi yeni kriz başlıyor
Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Burası şantiye alanı değil! Tatil cennetinde felaket yaşanıyor
Annesi para vermeyince bıçakla rehin aldı! Özel harekat gelince çatıya çıktı

Kocaman adamın yaptığına bakın! Senin gibi evlat olmaz olsun
Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

Cimbom gözünü 50 milyon euroluk yıldıza dikti
Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

Görüntü bugün kaydedildi! Her yer cansız bedenlerle dolup taştı
İngiltere Hazine Bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı

Hazine bakanı mecliste bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı