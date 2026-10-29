Mersin’de okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma Mersin’de okul yok mu? Mersin Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Mersin Valiliği tarafından 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece Mersin’de cuma günü eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Meteorolojik uyarılara göre kuvvetli yağışların cuma sabahı saat 06.00’ya kadar etkili olması bekleniyor. İşte Mersin’de okulların durumu ve hava durumuna dair bilinenler.

MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin Valiliği’nden 30 Ekim Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde okullarda eğitim öğretim normal şekilde sürecek. Kentte yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde açıklama gelme ihtimali bulunuyor. Öğrencilerin ve velilerin Mersin Valiliği’nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi öneriliyor.

30 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Hayır. 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil değil. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim Perşembe günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 30 Ekim için genel bir tatil kararı alınmadı. Ancak valilikler, olumsuz hava koşulları gibi durumlarda il genelinde ya da bazı ilçelerde eğitime ara verebiliyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN VAR MI?

Mersin Valiliği’nden 30 Ekim Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair bir karar çıkmadığı için, kamu personeline yönelik idari izin uygulaması da şu an için bulunmuyor.

MERSİN’DE YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteorolojik uyarılara göre Mersin çevrelerinde 29 Ekim Perşembe saat 02.00 ile 30 Ekim Cuma saat 06.00 arasında çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kentin batı ilçelerinden başlayarak zamanla il geneline yayılması öngörülüyor. Gece ve sabahın erken saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, ilerleyen saatlerde yerel sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Kentte gün içinde sıcaklığın 17 ile 23 derece arasında olması öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ani su taşkınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle dere yatakları ve alçak kesimlerde yaşayanların, sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin ve öğrenci servislerinin dikkatli olması öneriliyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Mersin Valiliği’nden 30 Ekim Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.