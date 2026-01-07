Mersin okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?

Mersin'de 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Mersin Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı merak ediliyor. Okulların tatil olup olmadığı hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

MERSİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel 5 günlük hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde farklı bölgelerde yağışlı hava dalgası ve sıcaklık değişimleri etkili olacak. İşte bölgelerden gelen son verilere dayalı detaylı hava durumu bülteni:

SAATLİK HAVA DURUMU

Kusura bakmayın, genel bir tabir yerine doğrudan Mersin için hazırlanan saatlik ve 5 günlük hava durumu haber metni aşağıdadır:

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Mersin, 08 Ocak Perşembe günü sağanak yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

08 Ocak Perşembe Saatlik Tahminler

Mersin merkezde Perşembe günü beklenen hava değişimi şu şekilde:

00.00 - 06.00: Gece saatlerinde hafif sağanak yağışla birlikte sıcaklık 10-11°C civarında seyredecek.

06.00 - 12.00: Sabah saatlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak; sıcaklık 12°C'den 16°C'ye yükselecek.

12.00 - 15.00: Günün en sıcak saatlerinde termometreler 19°C'yi gösterecek.

15.00 - 24.00: Akşam saatlerinde yağış devam ederken sıcaklık kademeli olarak 14°C'ye düşecek ve nem oranı %74'e kadar çıkacak.

Mersin 5 Günlük Hava Durumu Özeti

Hafta genelinde Mersin'de yağışlı ve nemli bir hava hakim olacak:

08 Ocak Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 13-19°C arasında, rüzgar hızı ise saatte 30 km'ye kadar çıkacak.

09 Ocak Cuma: Yağış sürerken sıcaklık hissedilir derecede düşerek en düşük 8°C, en yüksek 17°C olacak.

10 Ocak Cumartesi: Yağış ara veriyor; hava parçalı bulutlu geçecek. Ancak sıcaklık 6°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesi yaşanacak.

11 Ocak Pazar: Sağanak yağmur geri dönüyor. Nem oranı tekrar %92 seviyelerine yükselecek.

12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde de yağışlı hava etkisini sürdürecek; sıcaklık 10-16°C bandında kalacak.

Mersinli vatandaşların özellikle Perşembe günü beklenen kuvvetli rüzgar ve yüksek nem nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.