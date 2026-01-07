Haberler

Mersin okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?

Mersin okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan bir tatil duyurusu gelmedi. Mersin Valiliği ve ilgili eğitim kurumlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor. Mersin okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?

Mersin'de 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Mersin Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı merak ediliyor. Okulların tatil olup olmadığı hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

MERSİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel 5 günlük hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde farklı bölgelerde yağışlı hava dalgası ve sıcaklık değişimleri etkili olacak. İşte bölgelerden gelen son verilere dayalı detaylı hava durumu bülteni:

SAATLİK HAVA DURUMU

Kusura bakmayın, genel bir tabir yerine doğrudan Mersin için hazırlanan saatlik ve 5 günlük hava durumu haber metni aşağıdadır:

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Mersin, 08 Ocak Perşembe günü sağanak yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

08 Ocak Perşembe Saatlik Tahminler

Mersin merkezde Perşembe günü beklenen hava değişimi şu şekilde:

00.00 - 06.00: Gece saatlerinde hafif sağanak yağışla birlikte sıcaklık 10-11°C civarında seyredecek.

06.00 - 12.00: Sabah saatlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak; sıcaklık 12°C'den 16°C'ye yükselecek.

12.00 - 15.00: Günün en sıcak saatlerinde termometreler 19°C'yi gösterecek.

15.00 - 24.00: Akşam saatlerinde yağış devam ederken sıcaklık kademeli olarak 14°C'ye düşecek ve nem oranı %74'e kadar çıkacak.

Mersin okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?

Mersin 5 Günlük Hava Durumu Özeti

Hafta genelinde Mersin'de yağışlı ve nemli bir hava hakim olacak:

08 Ocak Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 13-19°C arasında, rüzgar hızı ise saatte 30 km'ye kadar çıkacak.

09 Ocak Cuma: Yağış sürerken sıcaklık hissedilir derecede düşerek en düşük 8°C, en yüksek 17°C olacak.

10 Ocak Cumartesi: Yağış ara veriyor; hava parçalı bulutlu geçecek. Ancak sıcaklık 6°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesi yaşanacak.

11 Ocak Pazar: Sağanak yağmur geri dönüyor. Nem oranı tekrar %92 seviyelerine yükselecek.

12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde de yağışlı hava etkisini sürdürecek; sıcaklık 10-16°C bandında kalacak.

Mersinli vatandaşların özellikle Perşembe günü beklenen kuvvetli rüzgar ve yüksek nem nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu