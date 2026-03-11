Mersin Büyükşehir Belediyesi, son dönemde gündemdeki gelişmelerle dikkat çekiyor. Belediyeye yönelik "ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet" iddiaları kapsamında başlatılan operasyon, şehir yönetimi ve yerel siyasette önemli yankılar uyandırdı. Peki, Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kim? Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Detaylar...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2024 yerel seçimlerinde oyların %59,5'ini alarak belediye başkanı olarak seçilmiştir. Seçer, görev süresi boyunca şehirdeki çeşitli belediye projelerini yürütmüş ve kent yönetiminde aktif bir rol üstlenmiştir.

Ancak son dönemde, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bazı iddialar gündeme gelmiştir. Özellikle "ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet" konularında soruşturma başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye binasında arama yapılmış ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bu operasyon, belediye faaliyetlerinin denetimi açısından önemli bir adım olarak kayıtlara geçmiştir.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir. Belediye Başkanı Vahap Seçer de CHP üyesidir. 2024 yerel seçimlerinde, seçmenlerin %59,5'inin desteğini alarak koltuğa oturan Seçer, partisinin Mersin'deki temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

CHP yönetimindeki belediyelere yönelik çeşitli iddialar zaman zaman gündeme gelse de, Mersin özelinde yürütülen son operasyon, özellikle ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarına odaklanmıştır. Bu kapsamda güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon, belediyede gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kapsamlı bir çalışma yürüterek belediye binasında arama yaptı. Soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve yetkililer sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayan Seçer, mezuniyetinin ardından girişimcilik yoluna adım attı. 1987 yılında kurduğu işletmeyle tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çeşitli yatırımlar gerçekleştirdi. Kurduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerini üstlenen Seçer, aynı zamanda meslek odaları ve sanayi-ticaret platformlarında aktif olarak yer aldı. Ziraat mühendisi kimliğiyle iş dünyasında çeşitli odalarda üyelikleri bulunan Seçer, hem girişimci hem de yerel yönetici kimliğiyle tanınıyor.

"VAHAP SEÇER İLE İLGİSİ YOK"

KOM ekiplerince sürdürülen operasyonun Başkan Vahap Seçer ile bir bağlantısının olmadığı öğrenildi. Vahap Seçer hakkında gözaltı kararı bulunmuyor.