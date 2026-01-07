MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI 2025/2: KPSS merkezi atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM merkezi atama sonuçları

KPSS 2025/2 merkezi atama süreci, kamuya ilk kez atanacak adaylar için büyük heyecan yaratan kritik bir dönemi tamamladı. Adaylar, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapmış ve yerleştirme sürecinin sonuçlarını merakla beklemişti. ÖSYM tarafından yürütülen KPSS 2025/2 merkezi atama işlemleri, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM merkezi atama sonuçları haberimizde.

2025/2 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI: KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2025/2 merkezi atama süreci, kamuoyunun yakından takip ettiği kritik bir dönem oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülüyor ve adaylar tarafından büyük ilgi görüyor. 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan KPSS 2025/2 tercihleri sonrasında sonuçlar açıklandı ve adaylar artık yerleştirme sonuçlarına erişebilir.

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları, ÖSYM tarafından resmi olarak duyuruldu. Açıklamada, "18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Adaylar, sonuçlara 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Bu tarih itibarıyla, tüm tercih sonuçları sorgulanabilir hale geldi.

ÖSYM MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI

ÖSYM'nin yürüttüğü merkezi atama işlemleri, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Yerleştirme süreci genel hatlarıyla şu şekilde ilerliyor:

Tercihlerin Alınması: Adaylar, KPSS puanları doğrultusunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerde bulunuyor.

Yerleştirme İşlemleri: ÖSYM, tercih ve puanları değerlendirerek adayları ilgili kadrolara yerleştiriyor.

Sonuçların Açıklanması: Yerleştirme tamamlandıktan sonra, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenebiliyor.

Bu süreç, şeffaflık ve eşitlik ilkesi gözetilerek yürütülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını takip ederek atandıkları kadroları net şekilde görebiliyor.

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI: ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını kontrol ederken adayların dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:

Doğru Bilgi ile Giriş: Sonuçlara erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanmak gerekiyor.

Yerleştirme Detayları: Hangi kurum ve pozisyona atandığınızı doğru şekilde inceleyin.

Süreç Takibi: Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ile ilgili ek duyurular veya itiraz hakları ÖSYM tarafından açıklanabilir.

Bu nedenle adayların, açıklanan sonuçların ardından ÖSYM'nin duyurularını düzenli olarak takip etmesi önem taşıyor.