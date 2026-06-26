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Merih Demiral Türkiye ABD maçında yok mu, Merih Demiral neden yok?

Merih Demiral Türkiye ABD maçında yok mu, Merih Demiral neden yok?
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Merih Demiral Türkiye – ABD maçında yok mu sorusu, A Milli Takım taraftarları tarafından merakla araştırılıyor. Dünya Kupası’nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Montella’nın kadro tercihleri gündemdeyken, Merih Demiral’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı ve maçta süre alıp almayacağı en çok sorgulanan konular arasında bulunuyor.

Merih Demiral Türkiye – ABD maçında oynuyor mu?” sorusu, milli maç öncesi futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Savunma hattındaki tercihlerin netleşmesi beklenirken, Merih Demiral’ın kadro durumu ve teknik direktör Montella’nın planları yakından takip ediliyor.

MONTELLA’DAN ABD MAÇI ÖNCESİ KADRO KARARI! 5 İSİM KULÜBEDE

Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya erken veda eden A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, son karşılaşma öncesinde kadroda dikkat çeken bir değişikliğe gitme kararı aldı.

TÜRKİYE ABD MAÇI ÖNCESİ SON HAZIRLIK

Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Türkiye, turnuvayı prestij mücadelesiyle tamamlayacak. Los Angeles’ta oynanacak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, ev sahibi ABD karşısında sahaya çıkarken teknik heyet farklı oyuncu tercihleriyle dikkat çekiyor.

MONTELLA’DAN 5 İSİM İÇİN YEDEK KARARI

Montella’nın planlamasına göre, son maçın ilk 11’inde yer alan 5 önemli ismin kulübeye çekileceği öğrenildi. Bu isimlerin Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu olduğu belirtildi.

MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında bugüne kadar 35 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 20 galibiyet elde eden deneyimli teknik adam, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. ABD maçı, Montella’nın milli takım kariyerindeki 36. sınavı olacak.

GÖZLER SON MAÇA ÇEVRİLDİ

Turnuvaya erken veda eden Türkiye, ABD karşısında prestij mücadelesine çıkarken gözler hem sahaya çıkacak kadroya hem de maçın gidişatına çevrildi. Teknik heyetin genç oyunculara vereceği süre de merakla bekleniyor.

Not: Milli takım kadroları maçtan 1 saat önce netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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