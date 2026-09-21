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Sosyal medya içerik üreticisi ve yazar kimliğiyle tanınan Meriç Keskin, kendine özgü mizahi anlatımı ve günlük yaşamdan yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaştı. 20 Eylül 2026'da ağabeyi İnanç Keskin'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme gelen Meriç Keskin'in hayatı, yaşı, memleketi, özel hayatı ve ailesi merak konusu oldu. Peki, Meriç Keskin kimdir, sevgilisi kim? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli, babası kim? Detaylar...

MERİÇ KESKİN KİMDİR?

Meriç Keskin, sosyal medya içerik üreticisi ve yazar olarak tanınıyor. 24 Ekim 1986 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Keskin, çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü İzmir'de geçirdi.

İlerleyen yıllarda İstanbul'da yaşamaya başlayan Meriç Keskin, sosyal medya çalışmalarında günlük yaşamından kesitlerin yanı sıra gezi, yaşam tarzı ve mizahi içeriklere yer verdi. Kendini daha önce “okur, yazar ve gezer bir insan” olarak tanımlayan Keskin, yazı ve geziye olan ilgisini sosyal medya çalışmalarına da taşıdı.

Meriç Keskin'in eğitim hayatında Macar Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olduğu biliniyor. Üniversite eğitiminin ardından kendi alanında kariyer yapmak yerine sosyal medya ve içerik üretimine yöneldi.

Sosyal medyada kendine özgü üslubuyla tanınan Keskin, farklı dönemlerde çeşitli marka ve projelerde içerik üreticisi olarak yer aldı. 2024 yılında Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu olarak katılan Keskin, sosyal medya çalışmalarının yanı sıra televizyon ekranında da yer aldı.

20 Eylül 2026'da ağabeyi İnanç Keskin'in hayatını kaybetmesiyle birlikte Meriç Keskin'in aile hayatı da yeniden gündeme geldi. İnanç Keskin'in vefat haberi, Meriç Keskin tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

MERİÇ KESKİN SEVGİLİSİ KİM?

Meriç Keskin'in özel hayatı, sosyal medya kullanıcıları tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Keskin, bir dönem işletmeci Kemal Varhan ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine geldi.

Meriç Keskin ile Kemal Varhan'ın üç yılı aşkın süren ilişkilerinin ardından yollarını ayırdığı açıklandı. Keskin, ayrılık kararının karşılıklı olarak alındığını ve ilişkinin tarafların birbirlerini kırmadan sonlandırıldığını ifade etti.

MERİÇ KESKİN KAÇ YAŞINDA?

Meriç Keskin, 24 Ekim 1986 doğumludur. 20 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 39 yaşında olan Keskin'in doğum yeri İzmir'in Karşıyaka ilçesidir.

Macar Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Meriç Keskin, üniversite eğitiminin ardından sosyal medya ve içerik üretimine yöneldi. Zaman içerisinde özellikle mizahi anlatımı ve günlük yaşamdan yaptığı paylaşımlarla tanınan bir sosyal medya içerik üreticisi haline geldi.

MERİÇ KESKİN NERELİ?

Meriç Keskin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. 24 Ekim 1986 tarihinde Karşıyaka'da dünyaya gelen Keskin, çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü İzmir'de geçirdi.

MERİÇ KESKİN BABASI KİM?

Meriç Keskin'in babası hakkında kamuya açık kaynaklarda sınırlı bilgi bulunuyor. Keskin, sosyal medya paylaşımlarında ailesine zaman zaman yer verse de babasının adı ve mesleği gibi ayrıntılar kamuoyuyla kapsamlı şekilde paylaşılmış değil.

Bu nedenle Meriç Keskin'in babasının kim olduğu konusunda, mevcut bilgiler dışında doğrulanmış bir ayrıntı bulunmuyor. Ailesiyle ilgili kamuya açık bilgilerin sınırlı olması nedeniyle babasının adı veya mesleği hakkında ek bir bilgi vermek mümkün değil.