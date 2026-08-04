Menderes Belediyesi hangi partinin, başkanı kim? Menderes Belediyesi meclis üyeleri kimler?

İzmir'in önemli ilçelerinden biri olan Menderes'te belediye yönetimi, belediye başkanı ve belediye meclisinin güncel yapısı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle Menderes Belediyesi hangi partinin, Menderes Belediyesi başkanı kim? ve Menderes Belediyesi meclis üyeleri kimler? soruları, yerel yönetim hakkında bilgi edinmek isteyenlerin en çok yönelttiği konular arasında yer alıyor. Aşağıda yer alan bilgiler, Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel yönetim ve meclis üyesi listesi esas alınarak hazırlanmıştır.

MENDERES BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN

Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yürütülmektedir.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve gelen yönetim kapsamında, Menderes Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi adına seçilen İlkay Çiçek sürdürmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ BAŞKANI KİM?

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçektir. İlkay Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına belediye başkanlığı görevini yürütmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ KİMLER?

Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel listeye göre belediye meclisinde görev yapan üyeler ve siyasi parti dağılımı şu şekildedir:

CHP Meclis Üyeleri

Seyhan Müşerref Kuralı

Mustafa Gürmen

Mustafa Ersoy

Tülay Horasan

Ferdi Hepyılmaz

Rüzgar Sönmez

Süleyman Duran

Şirzat Peker

Aytaç Küt

Mustafa Yaban

Mehmet Ali Akar

Fisun Demir

Kudret Günüşen

Harun Bila

Emre Pala

Liman Dönmez

Barış Gürsoy

Melahat Kahraman

AK Parti Meclis Üyeleri

Mustafa Bahar

Neslihan Sarıkaya

Ünal Duman

Cemil Az

Asuman Şen

Hasan Toklu

Mesut Sarıkaya

Erol Alpat

Cemal Altun

Hüseyin Erol

Bağımsız Meclis Üyeleri

Mustafa Öztürk

Halil İbrahim Kahraman

MHP Meclis Üyesi

Serdar Terzi

Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre belediye meclisi, CHP, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üyeleri, belediye meclis çalışmalarında görev almakta olup liste belediyenin resmi kayıtlarında yayımlanan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.