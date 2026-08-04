Menderes Belediyesi hangi partinin, başkanı kim? Menderes Belediyesi meclis üyeleri kimler?
Menderes Belediyesi yönetimi ve belediye meclisinin güncel yapısı, ilçe sakinleri tarafından en çok araştırılan yerel yönetim konuları arasında yer alıyor. Menderes Belediyesi hangi partinin, Menderes Belediyesi başkanı kim? ve Menderes Belediyesi meclis üyeleri kimler? sorularının yanıtları, Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyoruz...
İzmir'in önemli ilçelerinden biri olan Menderes'te belediye yönetimi, belediye başkanı ve belediye meclisinin güncel yapısı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle Menderes Belediyesi hangi partinin, Menderes Belediyesi başkanı kim? ve Menderes Belediyesi meclis üyeleri kimler? soruları, yerel yönetim hakkında bilgi edinmek isteyenlerin en çok yönelttiği konular arasında yer alıyor. Aşağıda yer alan bilgiler, Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel yönetim ve meclis üyesi listesi esas alınarak hazırlanmıştır.
MENDERES BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN
Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yürütülmektedir.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve gelen yönetim kapsamında, Menderes Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi adına seçilen İlkay Çiçek sürdürmektedir.
MENDERES BELEDİYESİ BAŞKANI KİM?
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçektir. İlkay Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına belediye başkanlığı görevini yürütmektedir.
MENDERES BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ KİMLER?
Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel listeye göre belediye meclisinde görev yapan üyeler ve siyasi parti dağılımı şu şekildedir:
CHP Meclis Üyeleri
Seyhan Müşerref Kuralı
Mustafa Gürmen
Mustafa Ersoy
Tülay Horasan
Ferdi Hepyılmaz
Rüzgar Sönmez
Süleyman Duran
Şirzat Peker
Aytaç Küt
Mustafa Yaban
Mehmet Ali Akar
Fisun Demir
Kudret Günüşen
Harun Bila
Emre Pala
Liman Dönmez
Barış Gürsoy
Melahat Kahraman
AK Parti Meclis Üyeleri
Mustafa Bahar
Neslihan Sarıkaya
Ünal Duman
Cemil Az
Asuman Şen
Hasan Toklu
Mesut Sarıkaya
Erol Alpat
Cemal Altun
Hüseyin Erol
Bağımsız Meclis Üyeleri
Mustafa Öztürk
Halil İbrahim Kahraman
MHP Meclis Üyesi
Serdar Terzi
Menderes Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre belediye meclisi, CHP, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üyeleri, belediye meclis çalışmalarında görev almakta olup liste belediyenin resmi kayıtlarında yayımlanan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.