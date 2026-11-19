Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye hazırlanırken başvuru için yaş şartı bulunup bulunmadığını da araştırıyor. Devlet memurluğuna girişte genel kural 18 yaşını tamamlamış olmak olsa da her kadro için aynı yaş şartı uygulanmıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda genel bir üst yaş sınırı bulunmazken bazı meslek gruplarında özel mevzuatla yaş sınırı getirilebiliyor. Peki, memurlukta yaş sınırı kaç, 35 veya 40 yaşından sonra memur olunur mu? İşte memuriyete girişte yaş şartına ilişkin merak edilenler.

MEMURLUKTA YAŞ SINIRI VAR MI?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesine göre genel olarak 18 yaşını tamamlayan kişiler devlet memuru olabilir. Kanunda memuriyete giriş için bütün kadroları kapsayan genel bir üst yaş sınırı düzenlenmemiştir. Bu nedenle yalnızca 35, 40 veya 45 yaşını geçmiş olmak, tek başına devlet memurluğuna başvurmaya engel değildir.

Ancak bu kural, bütün kamu personeli alımlarında yaş şartı aranmadığı anlamına gelmez. Bazı kurum ve kadroların özel mevzuatında ya da alım ilanlarında üst yaş sınırı bulunabilir. Bu nedenle adayların başvurmak istedikleri pozisyonun özel şartlarını ayrıca incelemesi gerekir.

MEMURLUKTA YAŞ SINIRI KAÇ?

Devlet memurluğuna girişte genel alt yaş sınırı 18'dir. 657 sayılı Kanun'un 40. maddesinde yer alan düzenlemeye göre genel kural bu şekilde uygulanır.

Bununla birlikte kanunda belirli bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için istisna bulunur. Bu kişiler, en az 15 yaşını doldurmuş ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre mahkemece ergin kılınmış olmaları şartıyla devlet memurluklarına atanabilir.

Dolayısıyla memuriyete girişte genel yaş şartı 18 olmakla birlikte, kanunda belirtilen koşulları taşıyan meslek veya sanat okulu mezunları için istisnai bir düzenleme de vardır.

35 YAŞINDAN SONRA MEMUR OLUNUR MU?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda bütün memur kadroları için geçerli 35 yaş üst sınırı bulunmuyor. Bu nedenle 35 yaşını aşan adaylar, genel yaş şartını ve başvuracakları kadronun diğer koşullarını taşıdıkları takdirde memur alımlarına başvurabilir.

Ancak bazı kariyer mesleklerinde ve özel statülü kadrolarda 35 yaş veya daha düşük bir üst yaş sınırı aranabilir. Bu şart, ilgili kurumun mevzuatına ve yayımladığı alım ilanına göre değişir. Adayların yalnızca KPSS puanına değil, ilandaki yaş şartına da dikkat etmesi gerekir.

40 YAŞINDAN SONRA MEMUR OLUNUR MU?

Genel memuriyet hükümleri bakımından 40 yaşını geçmiş olmak tek başına atanma engeli değildir. 657 sayılı Kanun'da bütün devlet memurları için belirlenmiş ortak bir üst yaş sınırı yer almadığından, 40 yaşından büyük adaylar da yaş şartı bulunmayan kadrolara başvurabilir.

Bununla birlikte başvurulacak kadro için özel bir yaş sınırı belirlenmişse adayın bu koşulu da karşılaması gerekir. Bu nedenle 40 yaşından sonra memur olma imkânı, tercih edilen kurum ve pozisyonun başvuru şartlarına bağlıdır.

KPSS İLE MEMUR ALIMLARINDA YAŞ ŞARTI VAR MI?

KPSS puanıyla yapılan merkezi yerleştirmelerde yaş şartı, tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyon koşullarına göre değerlendirilir. Tüm KPSS alımlarında geçerli tek bir üst yaş sınırı bulunmaz. Bazı kadrolarda özel yaş şartı aranabilirken bazılarında böyle bir koşul yer almayabilir.

Bu nedenle adayların ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunu ve ilgili kurumun ilanını dikkatle incelemesi önem taşır. KPSS puanının bulunması, kadronun diğer özel koşullarının karşılanması gerekliliğini ortadan kaldırmaz.