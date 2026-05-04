Memur enflasyon farkı SON DAKİKA! 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Temmuz 2026 memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Türkiye’de milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zam süreci, TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri ile birlikte yeniden şekillendi. Nisan ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşmeye başladı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte oluşacak toplam artış oranına ilişkin hesaplamalar güncellendi. Peki, 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Temmuz 2026 memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Detaylar haberimizde.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında temel belirleyici unsur olan 4 aylık enflasyon farkı, Nisan ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşmeye başladı.

Yapılan hesaplamalara göre:

Nisan ayı enflasyonu: %4,18

TCMB beklentisi referans alınan oran: %2,93

Oluşan enflasyon farkı: yaklaşık %2,04

Bu orana 2026 yılı için geçerli olan %7’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için kesinleşen toplam zam oranı:

Toplam zam oranı: %9,19

Bu oran, 4 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte maaşlara yansıyacak artışın temel göstergesi olarak öne çıkmaktadır. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri ise nihai zam oranını doğrudan etkileyecektir.

TEMMUZ 2026 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2026 dönemine ilişkin memur ve memur emeklisi maaş artış beklentileri, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi verileri doğrultusunda yeniden hesaplanmaktadır. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentileri dikkate alınarak yapılan projeksiyonlarda toplam artış oranı şekillenmiştir.

Beklentilere göre:

Nisan enflasyonu: %2,93

Mayıs enflasyonu: %1,82

Haziran enflasyonu: %1,52

Bu üç aylık beklenti doğrultusunda oluşacak toplam enflasyon farkı yaklaşık %5,47 olarak hesaplanmaktadır.

Buna %7’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde:

Temmuz 2026 toplam zam oranı: %12,86

Bu hesaplama, yılın ikinci yarısında memur ve memur emeklilerinin maaşlarında oluşabilecek artışa ilişkin en güncel projeksiyon olarak değerlendirilmektedir. Nihai oran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı resmi enflasyon verileri ile kesinleşecektir.