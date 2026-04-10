Bankacılık sektöründe son dönemde yapılan yönetim değişiklikleri, özellikle Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın ismini kamuoyunun odağına taşıdı. Hem akademik geçmişi hem de kamu yönetimi alanındaki deneyimiyle dikkat çeken Aydın, ekonomi politikaları ve finansal yönetişim süreçlerinde üstlendiği rollerle öne çıkıyor. Peki, Meltem Taylan Aydın kimdir? Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitim hayatına Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarında başlayan Aydın, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında özellikle ekonomi ve yönetim alanlarına yoğunlaşarak akademik ilgisini bu doğrultuda geliştirmiştir.

Lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında sürdüren Aydın, gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularına odaklanmıştır. Akademik kariyerini uluslararası düzeye taşıyarak Harvard Üniversitesi bünyesinde yürütülen Yükselen Liderler Programı’na kabul edilmesi, mesleki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Kamu görevleri kapsamında da aktif roller üstlenen Aydın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başdanışmanlık görevinde bulunmuş ve ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde etkili kurullarda yer almıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği kapsamında Türkiye’nin makroekonomik stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Bu süreçte özellikle finansal istikrar ve büyüme politikaları üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Son yapılan görev dağılımı ile birlikte Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Bu görev kapsamında bankanın stratejik karar süreçlerinde en üst düzey sorumluluğu üstlenmektedir.

MELTEM TAYLAN AYDIN KAÇ YAŞINDA

1973 yılında Ankara’da doğan Meltem Taylan Aydın 53 yaşındadır.

MELTEM TAYLAN AYDIN NERELİ?

Meltem Taylan Aydın, doğum yeri olarak Ankara’da dünyaya gelmiştir.

MELTEM TAYLAN AYDIN EVLİ Mİ?

Meltem Taylan Aydın’ın özel hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler sınırlıdır. Mevcut bilgiler kapsamında evlilik durumu hakkında doğrulanmış ve detaylandırılmış bir açıklama bulunmamaktadır.