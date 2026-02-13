Meltem Bakır gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Meltem Bakır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Meltem Bakır, internet dünyasında ve sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son günlerde gündeme gelen OnlyFans operasyonuyla birlikte gözaltına alınıp alınmadığı, gözaltı sebebi ve kişisel bilgileri merak ediliyor. Takipçileri, Bakır'ın yaşı, memleketi ve profesyonel hayatı hakkında detaylara ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Tüm merak edilenler haberin devamında...

MELTEM BAKIR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, 13 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen OnlyFans operasyonu kapsamında Meltem Bakır hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet birimleri, içerik üreticisinin paylaşımlarını "müstehcenlik" yasaları kapsamında inceledi.

MELTEM BAKIR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Meltem Bakır, OnlyFans platformunda er*tik ve şahsa özel içerikler üreterek ücret karşılığı abonelerine sunması nedeniyle "müstehcenlik" ve ilgili yasalar kapsamında soruşturma kapsamına alındı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda toplam 25 şüpheliye yönelik gözaltı ve yurt dışı dahil olmak üzere çeşitli konumlarda işlemler yapıldı. 16 kişi gözaltına alınırken; 5 şüphelinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise başka bir soruşturmadan tutuklu olduğu belirlendi. Şüpheliler arasında Azranur Ay Vandan, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul ve Serpil Cansız gibi isimler bulunuyor.

MELTEM BAKIR KİMDİR?

Meltem Bakır, özellikle estetik ve lüks yaşam temalı içerikleriyle tanınan bir OnlyFans içerik üreticisidir. Abonelerine özel fotoğraf ve video paylaşımları yapan Bakır, profesyonel çekimlerinin yanı sıra birebir iletişim kurmasıyla da biliniyor. Sosyal medyada aktif olan Bakır, Instagram'da @meltembakr kullanıcı adıyla 148 bini aşkın takipçiye sahip.

MELTEM BAKIR KAÇ YAŞINDA?

Meltem Bakır'ın doğum yılı ve yaşı hakkında kesin bir bilgi kamuoyuna açıklanmamıştır.

MELTEM BAKIR NERELİ?

Meltem Bakır'ın doğum yeri veya memleketiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

MELTEM BAKIR NE İŞ YAPIYOR?

Meltem Bakır, OnlyFans platformunda içerik üreticiliği yapmaktadır. Abonelerine özel er*tik ve lüks yaşam temalı paylaşımlar sunarken, sosyal medyada da aktif olarak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Ayrıca fitness antrenörlüğü yaptığı bilgisi de yer almaktadır.