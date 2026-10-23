Melike Yeter neden öldü, bovling makineside ölen Melike Yeter kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Otopsi raporuna göre Melike Yeter, karaciğerinde meydana gelen yırtılmaya bağlı iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın ardından iş yeri sahibi tutuklanırken, başlatılan soruşturma hem iş yerindeki güvenlik koşullarını hem de hastanedeki tedavi sürecini kapsıyor. İşte Melike Yeter’in ölümüne dair bilinenler.

MELİKE YETER KİMDİR?

Melike Yeter, Çorum’da yaşayan ve kent merkezindeki bir çocuk oyun ve eğlence merkezinde çalışan 28 yaşındaki genç bir kadındı. Yeter, iş yerinin bowling bölümünde görev yapıyordu. Genç kadının yaklaşık üç ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

MELİKE YETER NEDEN ÖLDÜ?

Melike Yeter, çalıştığı eğlence merkezinin bowling bölümündeki bir arızayı gidermeye çalıştığı sırada, labutları düzenleyen mekanizmanın kendisine çarpması sonucu yaralandı. Hastanede yapılan otopside, genç kadının karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA SONRASI NELER YAŞANDI?

Yaralanan Melike Yeter, ailesi ve iş yeri sahipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Basına yansıyan bilgilere göre genç kadın, ilk müdahalenin ardından taburcu edilerek evine döndü. Ancak bir süre sonra yeniden fenalaşan Yeter, yakınları tarafından tekrar hastaneye kaldırıldı ve iç kanama geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki ilk müdahale sürecine ilişkin basına farklı bilgiler yansıdı.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, iş yeri sahibi 34 yaşındaki F.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Melike Yeter’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma, iş yerindeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra hastanedeki tedavi sürecini de kapsıyor. Genç kadının ilk müdahalenin ardından taburcu edilmesine ilişkin iddialar da inceleme konusu.

MELİKE YETER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melike Yeter, 22 Ekim 2026 Perşembe günü düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Genç kadının cenazesi, öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulu Mezarlık’ta defnedildi. Cenaze törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLESİ VE YAKINLARI YASA BOĞULDU

Üç ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Melike Yeter’in genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesini, nişanlısını ve yakın çevresini derin bir yasa boğdu. Olay, iş güvenliği konusunda bir kez daha kamuoyunda tartışma başlattı.