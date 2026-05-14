Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında futbol tarihinde dikkat çeken gelişmelerden biri yaşandı. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisinde dördüncü hakem olarak görevlendirilen Melek Dakan, Süper Lig’de görev alan isimler arasına adını yazdırdı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem atamalarının ardından futbol kamuoyunda genç hakemin kariyeri büyük merak konusu oldu. Peki, Melek Dakan kimdir? Hakem Melek Dakan kaç yaşında, nereli , evli mi? Detaylar...

HAKEM MELEK DAKAN KİMDİR?

Melek Dakan, Türk futbolunda görev yapan FIFA kokartlı hakemler arasında yer alıyor. Profesyonel hakemlik kariyerini Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde sürdüren Dakan, Ankara bölgesi hakemi olarak görev yapıyor.

Hakemlik kariyerinde orta hakem, dördüncü hakem ve AVAR pozisyonlarında görev alan Melek Dakan, özellikle alt liglerde yönettiği karşılaşmalarla dikkat çekti. Süper Lig’de Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında dördüncü hakem olarak atanması ise kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Türk futbolunda kadın hakemlerin görünürlüğünün arttığı dönemde öne çıkan isimlerden biri olan Dakan, farklı organizasyonlarda aldığı görevlerle istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

MELEK DAKAN KAÇ YAŞINDA?

Melek Dakan, 6 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya geldi. Buna göre başarılı hakem 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

MELEK DAKAN NERELİ?

Melek Dakan, Ankara doğumludur. Hakemlik faaliyetlerini de Ankara bölgesi hakemi olarak sürdürüyor.

MELEK DAKAN EVLİ Mİ?

Melek Dakan’ın özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan resmi bir bilgi bulunmuyor. Evli olup olmadığına dair doğrulanmış bir açıklama paylaşılmadığı için bu konuda net bir bilgi yer almıyor.