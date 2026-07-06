Dünya Kupası heyecanı eleme turunda hız kesmeden devam ederken, Meksika ile İngiltere kritik Son 16 Turu mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler, "Meksika İngiltere CANLI izleme linki var mı, Dünya Kupası Meksika İngiltere maçı nereden CANLI izlenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri, maçın yayın saati ve Meksika - İngiltere karşılaşmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar.

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir mücadele daha oynanacak. Meksika ile İngiltere, çeyrek finale yükselme hedefiyle kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Meksika - İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta?", "TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir?" ve "Maç ne zaman oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Meksika - İngiltere maçına ilişkin tüm detaylar...

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Meksika - İngiltere karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT 1'in resmi dijital yayın platformları üzerinden de takip edebilecek.

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika ile İngiltere arasındaki Son 16 Turu mücadelesi, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 03.00'te başlayacak. Kazanan takım adını Dünya Kupası çeyrek finaline yazdıracak.

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Estadio Banorte Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi atmosferinde sahaya çıkacak Meksika ile İngiltere, tur atlamak için tüm kozlarını paylaşacak.

TRT 1 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Meksika - İngiltere maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayınını televizyon, Türksat uydusu ve TRT'nin resmi internet platformları üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

Uydu alıcısındaki frekans bilgilerinin güncel olması, yayınların kesintisiz izlenebilmesi açısından önem taşıyor.

TRT 1 PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

TRT 1'i aşağıdaki platformlar üzerinden izleyebilirsiniz:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Bunun yanı sıra TRT 1, Türksat uydusu ve resmi internet yayını aracılığıyla da izleyicilere ulaşmaya devam ediyor.

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL İÇİN KRİTİK RANDEVU

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Meksika - İngiltere karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Bir tarafta ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Meksika, diğer tarafta turnuvanın güçlü ekiplerinden İngiltere bulunuyor. Kazanan takım, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.