Mehmet Murat Çoruhlu kimdir, Mehmet Murat Çoruhlu hangi partili, nerenin belediye başkanı?

Mehmet Murat Çoruhlu kimdir, hangi partili ve nerenin belediye başkanı soruları gündemdeki yerini koruyor. Çoruhlu’nun geçmişi, siyasi kariyeri ve görev yaptığı belediye vatandaşlar tarafından araştırılırken, “Mehmet Murat Çoruhlu hangi partiden?” sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

MEHMET MURAT ÇORUHLU KİMDİR?

1981 Yılında Sakarya Karapürçek’te doğdu. İlköğretim, ortaoğretim ve lise eğitimini Karapürçek’ Atatürk ilköğretim okulu ve Karapürçek Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra 1998-2004 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümün de okudu.

2006 yılında Bilecik Merkez'de vatani görevini yerine getirdi.

2004 yılından bu yana müteahhitlik, fındık tüccarlığı ve kerestecilik gibi çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu.

Mehmet Murat Çoruhlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Murat Çoruhlu 2024’te Yeniden Refah partisinden 44.96% oran ve 3.857 oyla Karapürçek Belediyesi Başkanlığı görevini devralmıştır.