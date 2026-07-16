Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri de yapımcı Mehmet Fatih Aksoy oldu. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtilen Mehmet Fatih Aksoy kimdir, hangi dizilerin yapımcısı? Mehmet Fatih Aksoy kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MEHMET FATİH AKSOY KİMDİR?

Mehmet Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından bir süre kurumsal şirketlerde yöneticilik yapan Aksoy, kariyerinde önemli bir yön değişikliğine giderek televizyon sektörüne adım attı.

1988 yılında yönetmen yardımcısı olarak medya dünyasında çalışmaya başlayan Mehmet Fatih Aksoy, kısa süre içerisinde yapımcılık alanında faaliyet göstermeye başladı. Türkiye'de özel televizyon yayıncılığının gelişmeye başladığı dönemde sektörde aktif rol üstlenen Aksoy, 1993 yılında kendi yapım şirketi olan MEDYAPIM'ı kurarak televizyon dünyasının en önemli yapımcılarından biri haline geldi.

Kurduğu şirket aracılığıyla hem yerli projeler hem de uluslararası format uyarlamaları hazırlayan Aksoy, televizyon sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren isimler arasında yer alıyor.

MEHMET FATİH AKSOY HANGİ DİZİLERİN YAPIMCISI?

Mehmet Fatih Aksoy, MEDYAPIM çatısı altında Türkiye televizyon tarihine damga vuran birçok dizi ve televizyon programının yapımcılığını üstlendi.

2000 yılında hazırlanan Dadı dizisi, Amerikan yapımı The Nanny dizisinin Türkiye uyarlaması olarak dikkat çekti ve bu proje, dünyada bir Amerikan dizisinin ilk uyarlamalarından biri olarak gösterildi.

Aksoy ayrıca uluslararası televizyon formatlarını Türkiye ekranlarına taşıyan yapımcılar arasında yer aldı. Kim 500 Milyar İster, Buzda Dans ve Popstar gibi programların Türkiye uyarlamalarını hazırladı. Özellikle Popstar yarışması, yayınlandığı dönemde yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı.

2010 yılından itibaren ağırlıklı olarak drama dizilerine yönelen Mehmet Fatih Aksoy, birçok yabancı dizinin uyarlamasını Türk televizyon izleyicisiyle buluşturdu. Yapımcılığını üstlendiği öne çıkan projeler arasında şunlar bulunuyor:

Yasak Elma

Adını Feriha Koydum

Sadakatsiz

Kadın

Yabani

Kızım

Güllerin Savaşı

Safir

Karadağlar

Anne

Şahane Pazar (eğlence programı)

Bunun yanı sıra Grey's Anatomy, Desperate Housewives ve Shameless gibi uluslararası yapımların Türkiye uyarlamalarının hazırlanmasında da görev aldı. Sonraki dönemde ise Japon dizilerinden uyarlanan Anne (Mother) ve Kadın (Woman) projelerinin yapımcılığını üstlendi.

MEHMET FATİH AKSOY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

Aslen Şanlıurfalı olan Aksoy, eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra televizyon sektöründe kariyerini sürdürdü. Uzun yıllardır medya ve televizyon yapımcılığı alanında faaliyet gösteren Aksoy, MEDYAPIM bünyesinde çok sayıda dizi ve televizyon programının hayata geçirilmesine öncülük etti.

Mehmet Fatih Aksoy'un evli olduğu ve üç çocuk sahibi olduğu da kamuoyuna yansıyan biyografik bilgiler arasında yer alıyor.