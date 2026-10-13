Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken kimdir, kaç yaşında öldü, Mehmet Ali Erbil'in babası ve üvey babası kim?

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Türk televizyon tarihinin en tanınan isimlerinden Mehmet Ali Erbil’in acı günü. Erbil’in annesi Yurdagül Eken’in vefat ettiğinin duyulmasının ardından, sevilen sunucunun aile hayatı ve annesiyle olan bağı yeniden gündeme geldi. Yurdagül Eken kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti, cenazesi ne zaman ve nerede kılınacak? Mehmet Ali Erbil’in babası ve üvey babası kimdir? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

MEHMET ALİ ERBİL'İN ANNESİ YURDAGÜL EKEN KİMDİR?

Yurdagül Eken, ünlü oyuncu ve televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil'in annesidir. Eken, Türk tiyatrosunun tanınmış isimlerinden Saadettin Erbil ile yaptığı ilk evliliğinden Mehmet Ali Erbil'i dünyaya getirdi. Hayatının son yıllarını İzmir'in Urla ilçesinde geçiren Eken, oğlunun 13 Ekim 2026'da yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

YURDAGÜL EKEN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Yurdagül Eken, 2 Nisan 2026 tarihinde 91 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatından bir süre önce kalça kemiğini kırdığı ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar yaşadığı bildirilen Eken'in ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı.

YURDAGÜL EKEN ASLEN NERELİ?

Yurdagül Eken'in doğum yeri ve ailesinin memleketi hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Eken'in uzun süredir İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı biliniyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN BABASI KİM?

Mehmet Ali Erbil'in babası, tiyatro, sinema ve seslendirme alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Saadettin Erbil'dir. 1925 doğumlu usta oyuncunun Yurdagül Eken ile evliliğinden 8 Şubat 1957'de Mehmet Ali Erbil dünyaya geldi. Saadettin Erbil, 16 Kasım 1997'de hayatını kaybetti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ÜVEY BABASI KİM?

Yurdagül Eken, Saadettin Erbil'den ayrıldıktan sonra Ömer Önder Eken ile evlendi. Mehmet Ali Erbil, çocukluğunun bir bölümünü annesi ve üvey babası Ömer Önder Eken ile geçirdi. Ünlü sunucu, daha önce katıldığı programlarda üvey babasıyla yaşadığı sorunların çocukluğunu olumsuz etkilediğini ve annesinin kendisini yeterince korumadığını düşündüğünü dile getirmişti.

MEHMET ALİ ERBİL ANNESİNİN CENAZESİNE NEDEN GİTMEDİ?

Mehmet Ali Erbil, annesi için 3 Nisan 2026'da Urla'da düzenlenen cenaze törenine katılmadı. Cenaze günü kız kardeşi Öngül Eken, ağabeyinin sağlık sorunları nedeniyle gelemediğini söylemişti. Ancak Erbil, son açıklamasında törene katılmamasının geçmişten gelen kırgınlıklarla ilgili olduğunu belirterek "Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu, yaşananlara rağmen annesine hakkını helal ettiğini de vurguladı.

YURDAGÜL EKEN NEREYE DEFNEDİLDİ?

Yurdagül Eken için Urla Gasilhanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol ve aile yakınları katıldı. Eken, kılınan cenaze namazının ardından Zeytinalan Mezarlığı'nda eşi Ömer Önder Eken'in yanına defnedildi.