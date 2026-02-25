Mehmet Ali Erbil boşandı mı? Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil neden boşandı?

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği beklenenden çok daha kısa sürdü. Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren çift, sık sık küsüp barışmaları ve özel hayatlarına dair açıklamalarıyla gündeme geldiler. Peki, Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan boşandı mı? Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil neden boşandı? Detaylar haberimizde.

MEHMET ALİ ERBİL GÜLSEREN CEYLAN BOŞANDI MI?

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği kısa sürdü. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle boşanmalarına karar verildi.

Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren çiftin boşanma davası tek celsede sonuçlandı. Bu karar, sürekli küsüp barışan ve cinsel hayatlarına dair detayları sık sık gündeme gelen ikilinin evliliğini resmileştirerek sonlandırdı.

GÜLSEREN CEYLAN MEHMET ALİ ERBİL NEDEN BOŞANDI?

Boşanma gerekçesi olarak mahkeme, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kanaatine vardı. Daha önce de evliliklerinde boşanma aşamasına gelen çift, o dönem kararlarından vazgeçerek ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ancak son dava ile birlikte, 7 aylık evlilik resmen sona erdi.

Taraflar duruşmaya katılmazken, Mehmet Ali Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Boşanma süreci hem medya hem sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

EVLİLİK 7 AY SÜRDÜ

Çiftin evliliği yalnızca 7 ay sürdü ve bu kısa süre, özellikle sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Erbil ve Ceylan, evlilikleri boyunca sık sık küsüp barışmaları ve özel hayatlarına dair açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ancak bu süreç, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle sona erdi.

DAHA ÖNCE DE BOŞANMA AŞAMASINA GELMİŞLERDİ

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan daha önce de boşanma aşamasına gelmişti. O dönemde çift, kararlarından vazgeçerek ilişkilerine ikinci bir şans tanımıştı. Ancak son duruşmayla birlikte, çiftin evliliği artık resmen sonlandı. Bu karar, çiftin 7 aylık birlikteliğini tarihe gömdü.

GÜLSEREN CEYLAN SON OLARAK KAPANMA KARARI ALMIŞTI

Boşanma kararının ardından Gülseren Ceylan, Ramazan ayı dolayısıyla tesettüre girdiğini duyurdu. Ayrıca sosyal medya hesabında "abonelik" sistemini başlattı. Bu uygulama ile takipçileri, Ceylan'ın özel paylaşımlarını görmek için belirli bir ücret ödeyecek.

Sosyal medyada bu adım, geniş bir yankı buldu. Bazı kullanıcılar bunu dijital platformların doğal bir uygulaması olarak görürken, bazıları manevi içeriklerin hemen ardından gelen bu ticari kararı eleştirdi.