Kalp krizi geçiren minibüs şoförü faciayı önledi, yaşamını yitirdi

ORDU'nun Ulubey ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcu minibüsü şoförü Cantürk Topal (38), aracı bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu. Olası bir faciayı önleyen sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün Ulubey-Ordu kara yolu Çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubey ile Ordu arasında yolcu taşımacılığı yapan 52 M 0504 plakalı minibüsün şoförü Cantürk Topal, seyir halindeyken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, fenalaşmasına rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için mücadele etti. Minibüsü kontrol altında tutmayı başaran Topal, aracı yol kenarındaki bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu. Sürücünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde minibüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Topal, ambulansla kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı