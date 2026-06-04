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5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde, annesi lavabodayken 5. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

5. KATTAKİ EVLERİNDEN DÜŞTÜ

Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta meydana geldi. 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, iddiaya göre annesi lavaboda olduğu sırada 5. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EBRAR BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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