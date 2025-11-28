Mehmet Kemal Ağar, Türk siyasetinin ve emniyet teşkilatının en tanınmış isimlerinden biridir. Ağar, sadece polis teşkilatında değil, aynı zamanda siyaset sahnesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Peki, Mehmet Ağar kimdir? Mehmet Ağar kaç yaşında, nereli? Mehmet Ağar siyasi kariyeri haberimizde!

MEHMET AĞAR KİMDİR?

Mehmet Ağar, Türk emniyet mensubu, siyasetçi ve devlet adamıdır. Babasının Emniyet Müdürü olması nedeniyle küçük yaşta taşınan Ağar, ilkokul ve ortaokul eğitimini birçok şehirde tamamlamıştır. Bu süreç, onun farklı kültürel ve sosyal çevreleri tanımasına olanak sağlamıştır.

Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlayan Ağar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Maliye bölümü mezunu olarak devlet hayatına adım atmıştır. Eğitim hayatı boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü bursu ile desteklenen Ağar, mezuniyetinin ardından Asayiş Dairesi ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapmıştır.

Aile hayatında, 1974 yılında Emel Ağar ile evlenen Mehmet Ağar'ın Tolga ve Yasemin adında iki çocuğu bulunmaktadır.

MEHMET AĞAR KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ağar, 30 Ekim 1951 doğumludur. Bugün itibarıyla 74 yaşındadır. Türkiye'nin siyasi ve emniyet tarihine yaptığı katkılar, yaşına rağmen halen sıkça gündeme gelmektedir.

MEHMET AĞAR NERELİ?

Mehmet Ağar, Ankara doğumludur. Çankaya'daki doğum yeri, babasının görev yaptığı Emniyet Müdürü pozisyonu dolayısıyla özel bir öneme sahiptir. Eğitim ve kariyer hayatı boyunca birçok şehirde görev almış olsa da, kökleri Ankara'ya dayanmaktadır.

MEHMET AĞAR'IN EĞİTİM VE KİŞİSEL HAYATI

Mehmet Ağar'ın eğitim hayatı, babasının mesleği nedeniyle sürekli taşınmak zorunda kalmasıyla şekillenmiştir. Urfa'da başladığı ilkokul, Gümüşhane, Bolu, Adana, Ankara ve Erzincan'da devam etmiştir. Ortaokul yıllarını ise Kayseri, Diyarbakır ve Uşak'ta tamamlamıştır. Lise eğitimini Ankara'da başlayan Ağar, Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olmuştur.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde tamamlayan Ağar, bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü bursu ile desteklenmiş ve devlet memurluğuna sağlam bir zemin hazırlamıştır.

MEHMET AĞAR'IN DEVLET HAYATI VE KARİYERİ

Ağar, kariyerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde Komiser olarak başladı. 1976'da kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı'nda görev aldı ve İznik, Selçuk, Torul ve Delice ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

1980'lerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri yaptı. 1988'de Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1990'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve 1992'de Erzurum Valiliği görevlerini üstlendi. 1993'te ise Emniyet Genel Müdürü oldu. Bu dönemde Özel Harekat Dairesi'nin kurulmasına öncülük etti ve PKK'ya karşı polis ile jandarma operasyonlarının eşgüdümlü çalışmasını sağladı.

MEHMET AĞAR'IN SİYASİ YAŞAMI

Mehmet Ağar, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Elazığ milletvekili seçildi. 1996'da Adalet Bakanı, ardından İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 1999 seçimlerinde bağımsız milletvekili olarak Elazığ'dan rekor oy aldı.

2002 yılında Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Ağar, 2005'te tekrar bu göreve geldi. Ancak 2007 seçimlerinde partisinin barajı geçememesi üzerine genel başkanlıktan istifa etti.