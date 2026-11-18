Mehmed Fetihler Sultanı nerede çekiliyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, etkileyici sahneleri ve görkemli setleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan dizinin her bölümünde ekrana yansıyan saray, kale ve savaş sahneleri, "Mehmed Fetihler Sultanı nerede çekiliyor?" sorusunu da gündeme getiriyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Türkiye'deki çekimleri İstanbul'da, dizi için özel olarak kurulan sette gerçekleştiriliyor. Dizinin yurt dışı çekimleri ise İran'daki Nour Cinema City platosunda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını anlatan filminde kullanılan bu plato, dizi için yeniden düzenlendi. Miray Yapım imzası taşıyan ve 27 Şubat 2024'ten bu yana TRT 1'de yayınlanan dizide Fatih Sultan Mehmed'e Serkan Çayoğlu hayat veriyor. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı'nın çekim yerleri ve dizi hakkında merak edilen tüm detaylar.
MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Türkiye'deki çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizinin sahneleri, İstanbul'da yapım için özel olarak kurulan sette çekiliyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin Türkiye'deki çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Setin bulunduğu ilçe ve platonun adına ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.
MEHMED FETİHLER SULTANI YURT DIŞINDA NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da yapıldı. Çekimler, İran'daki Nour Cinema City platosunda gerçekleştirildi. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen plato, daha önce İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını konu alan filminde kullanılmıştı. Plato, Mehmed: Fetihler Sultanı için yeniden tasarlandı.
MEHMED FETİHLER SULTANI'NIN YAPIMCISI KİM?
Mehmed: Fetihler Sultanı, Miray Yapım imzası taşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda farklı dönemlerde Şafak Bal, Yıldıray Yıldırım, Selahattin Sancaklı ve Ahmet Yılmaz gibi isimler yer aldı.
MEHMED FETİHLER SULTANI NE ZAMAN BAŞLADI?
Mehmed: Fetihler Sultanı, 27 Şubat 2024'te TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi, her salı akşamı TRT 1'de izleyicilerle buluşuyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCULARI KİMLER?
Dizide Fatih Sultan Mehmed karakterine Serkan Çayoğlu hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut ve Ali Nuri Türkoğlu gibi isimler de yer alıyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI'NIN KONUSU NE?
Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alıyor. Dizide genç padişahın tahta çıkışı, İstanbul'un fethine uzanan süreç ve ardından gelen fetihler anlatılıyor.