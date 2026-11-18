Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Türkiye'deki çekimleri İstanbul'da, dizi için özel olarak kurulan sette gerçekleştiriliyor. Dizinin yurt dışı çekimleri ise İran'daki Nour Cinema City platosunda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını anlatan filminde kullanılan bu plato, dizi için yeniden düzenlendi. Miray Yapım imzası taşıyan ve 27 Şubat 2024'ten bu yana TRT 1'de yayınlanan dizide Fatih Sultan Mehmed'e Serkan Çayoğlu hayat veriyor. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı'nın çekim yerleri ve dizi hakkında merak edilen tüm detaylar.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Türkiye'deki çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizinin sahneleri, İstanbul'da yapım için özel olarak kurulan sette çekiliyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin Türkiye'deki çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Setin bulunduğu ilçe ve platonun adına ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.