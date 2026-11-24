Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, Mehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT 1'in salı akşamlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam ekranda yeni bölümüyle yer almıyor. Dizinin takipçileri, yayın akışında yapılan değişikliğin nedenini ve dizinin saat kaçta ekrana geleceğini merak ediyor.
Mehmed Fetihler Sultanı neden yok sorusunun yanıtı Galatasaray Aston Villa maçı. TRT 1, bu akşam saat 20.45'te başlayan Galatasaray Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi maçını canlı yayınladığı için dizinin yeni bölümünü yayın akışına almadı. Mehmed: Fetihler Sultanı, Galatasaray maçının ardından saat 23.00'te ekrana gelecek. Ancak bu akşam yayınlanacak bölüm yeni bölüm değil, tekrar bölümü olacak.
MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmemesinin nedeni, TRT 1'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Aston Villa maçını canlı yayınlaması. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladığı için dizinin yeni bölümü bu haftaki yayın akışında yer almadı.
MEHMED FETİHLER SULTANI GALATASARAY MAÇINDAN SONRA YAYINLANACAK MI?
Evet, Mehmed: Fetihler Sultanı Galatasaray maçının ardından ekrana gelecek. TRT 1'in yayın akışına göre dizi saat 23.00'te yayınlanacak. Ancak bu yayın yeni bölüm değil, tekrar bölümü olacak.
MEHMED FETİHLER SULTANI SAAT KAÇTA?
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın tekrar bölümü bu akşam saat 23.00'te TRT 1'de yayınlanacak. Maçın uzatmalara gitmesi ya da maç sonrası programların uzaması halinde yayın saatinde küçük kaymalar yaşanabilir.
MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünün, dizinin olağan yayın gününde, önümüzdeki hafta salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni bölümün yayın tarihine ilişkin kesin bilgi TRT 1'in yayın akışıyla netlik kazanacak.
MEHMED FETİHLER SULTANI KONUSU NE?
Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu ediyor. Dizide, genç yaşta tahta çıkan Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethine uzanan mücadelesi ve devlet yönetimindeki zorlu süreçler anlatılıyor.
MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDEN İZLENİR?
Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Önceki bölümlere de tabii üzerinden ulaşılabiliyor.
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