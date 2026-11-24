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Mehmed Fetihler Sultanı neden yok sorusunun yanıtı Galatasaray Aston Villa maçı. TRT 1, bu akşam saat 20.45'te başlayan Galatasaray Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi maçını canlı yayınladığı için dizinin yeni bölümünü yayın akışına almadı. Mehmed: Fetihler Sultanı, Galatasaray maçının ardından saat 23.00'te ekrana gelecek. Ancak bu akşam yayınlanacak bölüm yeni bölüm değil, tekrar bölümü olacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmemesinin nedeni, TRT 1'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Aston Villa maçını canlı yayınlaması. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladığı için dizinin yeni bölümü bu haftaki yayın akışında yer almadı.