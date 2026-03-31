Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 74. Bölüm TRT1 HD!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 74. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih’in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed’in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İshak Paşa, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmak ister. Sofya’daki Osmanlı karargâhında toplanan Divan-ı Hümayun’da kritik bir görev değişimi yaşanır. Devletin zirvesinde alınan bu karar, yaklaşan büyük seferin kaderini doğrudan etkileyecektir. İshak Paşa’nın akıbeti ne olacaktır? Sadrazamlık mührü kime verilecektir?

Vatikan’dan gelen haberle Papa’nın öldüğü öğrenilir. Bu gelişme Haçlı ittifakı içinde yeni bir güç boşluğu ve dengesizlik yaratırken, Macar Kralı Mattias’ın kendi çıkarları doğrultusunda Bosna’ya Osmanlı’ya karşı kullanılmak üzere gelişmiş toplar ve silahlar gönderdiği görülür. Papa’nın ölümü Haçlı ittifakını nasıl etkileyecektir? Mattias’ın gönderdiği bu yeni silahlar savaşın seyrini değiştirmeye yetecek midir?

Osmanlı öncü birlikleri, düşmanın kurduğu sinsi planlarla karşı karşıya kalırken; Şamil Bey ve gönüllüleri kendilerini ölümcül bir kuşatmanın içinde bulur. Tam her şeyin bittiği anda gelen sürpriz bir hamle, savaşın tüm seyrini değiştirir.

Öte yandan Vlad esaret altındayken bile tehlikenin kendisi olmaya devam eder. Zincirlerinden kurtulmayı başaran Vlad, avken avcıya dönüşür. Süleyman’ı ele geçirerek onu karanlık ve akıl almaz bir hesaplaşmanın içine sürükler. İntikamını yalnızca almakla kalmaz hissettirmek ister.

Vlad’ın eline düşen Süleyman bu karanlık esaretten çıkabilecek midir?

Savaş meydanında ise yalnızca kılıçlar değil, zihinler çarpışır. Sultan Mehmed’in ustaca kurduğu strateji, düşmanı adım adım kendi sonuna doğru çeker.

Ve gecenin en karanlık anında iki kader, iki irade, iki düşman karşı karşıya gelir: Sultan Mehmed ve Vlad.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran’daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye’de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed’in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans’ın Megadük’ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans’ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.