Meclis tatile girdi mi, TBMM ne zaman açılacak?

TBMM ne zaman açılacak, Meclis hangi tarihte yeniden toplanacak sorularının yanıtı belli oldu. Alınan karara göre Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yeniden çalışmalarına başlayacak. Böylece TBMM’nin yaz tatiliyle ilgili takvim de netleşmiş oldu.

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ? TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun geçen yasama çalışmalarının ardından çalışmalarına ara vererek tatile girdi. Meclis’in tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece TBMM’nin yaz tatili süreci resmen başlamış oldu. Peki, Meclis tatile ne zaman girdi ve TBMM ne zaman açılacak? İşte merak edilen tarih…

TBMM TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

TBMM Genel Kurulu’nun 10 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 125’inci birleşimde Meclis’in çalışmalarına ara verilmesine karar verildi. Alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte TBMM’nin tatil dönemi resmiyet kazandı.

Karar doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla yasama çalışmalarına ara verdi. Böylece milletvekilleri için Meclis Genel Kurulu çalışmalarının gerçekleştirilmeyeceği dönem başlamış oldu.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis’in yeniden açılacağı tarih de yayımlanan karar ile belli oldu. Buna göre TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.

Meclis’in yeni yasama dönemindeki çalışmalarına 1 Ekim tarihinde başlamasıyla birlikte Genel Kurul gündeminde yer alan düzenlemelerin ve yasama faaliyetlerinin yeniden ele alınması bekleniyor.

TBMM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

TBMM’nin 10 Ağustos’ta başlayan tatil dönemi, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te sona erecek. Bu tarihte Genel Kurul’un yeniden toplanmasıyla birlikte Meclis çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.

Tatil sürecinde milletvekillerinin seçim bölgelerinde ve farklı illerde vatandaşlarla bir araya gelerek saha çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Meclis’in yeniden açılmasıyla birlikte yasama gündeminin de yeniden yoğunlaşması öngörülüyor.