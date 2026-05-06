MEBBİS UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI: Uzman ve Başöğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Türkiye’de öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin süreç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026/2 kılavuz ile birlikte yeniden yapılandırılmıştır. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sistemi kapsamında başvurular, eğitim süreçleri ve unvan kazanımına ilişkin tüm detaylar netleşmiş; başvuruların MEBBİS sistemi üzerinden dijital ortamda yürütüleceği duyurulmuştur. Peki, uzman ve Başöğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Detaylar...

MEBBİS UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi dijital sistemi olan mebbis.meb.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 2026 yılı kariyer basamakları başvuru sürecinde tüm işlemler elektronik ortamda yürütülecek olup, adayların bireysel kullanıcı hesapları üzerinden sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvuru ekranı üzerinden öğretmenler; kişisel bilgilerini, hizmet sürelerini ve uygunluk durumlarını kontrol ederek uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik eğitim programlarına katılım talebinde bulunabilecektir. Sistem, başvuru uygunluğunu otomatik olarak kontrol ederek süreci daha şeffaf ve hızlı hale getirmektedir.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kılavuz doğrultusunda öğretmenlerin başvuru sürecini kaçırmaması için belirlenen tarihler içerisinde MEBBİS sistemi üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle sistemin belirli dönemlerde yoğunluk yaşayabileceği de dikkate alınmalıdır.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARINE ZAMAN YAPILACAK?

Asıl başvuru süreci: 7 – 15 Mayıs 2026

Ek başvuru süreci: 15 – 19 Haziran 2026

Başvurular yalnızca MEBBİS sistemi üzerinden alınacaktır. Belirlenen tarihler dışında sistem başvuruya kapalı olacaktır. Eğitim programına katılım hakkı elde etmek isteyen öğretmenlerin bu takvimi dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan adaylar için eğitim programı 8 Mayıs – 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler, MEB’in dijital platformları üzerinden uzaktan eğitim modeliyle yürütülecektir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR

MEB tarafından belirlenen şartlar şu şekilde sıralanmaktadır: Adayların;

Hâlen aktif olarak öğretmenlik görevini yürütüyor olması,

31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmet süresini tamamlamış olması,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması, gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik eğitim programına başvuru yapma hakkı elde etmektedir. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, uzman öğretmen unvanına sahip olmaktadır.