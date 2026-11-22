Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mbaye Diagne'nin nerede olduğu bilinmiyor. Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, 21 Kasım 2026'da Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybedilen maçın ardından, milli ara ve izin günlerinden sonra herkesin döndüğünü ama Senegalli golcünün dönmediğini söyledi. Hasi, "Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Diagne'nin yanıtı gece geldi. 35 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından "Neden evde olduğumu biliyorlar" diye yazdı ve taraftarlardan teknik heyetin sözlerine inanmamalarını istedi. Kulüpten konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

MBAYE DİAGNE NEREDE?

Mbaye Diagne, Süper Lig'in 12. haftasından önce Amedspor'a katılmadı. Besnik Hasi basın toplantısında oyuncuya ulaşamadığını, durumun yönetimin bileceği bir konu olduğunu ve kendisinin takımdaki diğer oyunculara odaklandığını anlattı. Diagne ise yerini açıkça söylemedi; paylaşımında evde olduğunu ima etti ve "Gerçekler yakında ortaya çıkacak" diye yazdı.

MBAYE DİAGNE NEDEN OYNAMIYOR?

Mbaye Diagne, Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yoktu, çünkü milli aradan sonra takıma dönmedi. Rizespor maçı 2-0 kazandı. Diagne, Ekim ayında Konyaspor'a karşı 85. dakikada attığı golle Amedspor'a 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

Mbaye Diagne, Senegalli santrfor. Profesyonel kariyerine İtalya'da AC Bra'da başladı, 2013'te Juventus'a transfer oldu ama bu kulüpte resmi maça çıkmadı. Juventus'tayken Fransa'da Ajaccio, Belçika'da Lierse ve Westerlo, Suudi Arabistan'da Al-Shabab ve Macaristan'da Újpest formalarını kiralık olarak giydi.

Türkiye'ye 2018'in ocak ayında Çin'in Tianjin TEDA takımından Kasımpaşa'ya gelerek adım attı. 2018-19 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla toplam 30 gol atıp Süper Lig gol kralı oldu. Senegal Milli Takımı'nda 11 maça çıktı ve 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan kadroda yer aldı.

MBAYE DİAGNE KAÇ YAŞINDA?

Mbaye Diagne 35 yaşında. 28 Ekim 1991'de doğdu. Boyu 1,91 metre.

MBAYE DİAGNE NERELİ?

Mbaye Diagne, Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu. Milli formayı ilk kez 9 Eylül 2018'de Madagaskar'la 2-2 biten Afrika Uluslar Kupası eleme maçında giydi.

MBAYE DİAGNE NE ZAMAN GALATASARAY'A GELDİ?

Mbaye Diagne, 31 Ocak 2019'da 10 milyon euro bonservisle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a geldi. 10 Şubat 2019'da Trabzonspor'a karşı çıktığı ilk maçta penaltıdan gol attı. O sezon Galatasaray'la Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandı; Akhisarspor'la oynanan kupa finalinde de gol attı. 2019 Süper Kupa'yı da kazanan Diagne, daha sonra Club Brugge ve West Bromwich Albion'a kiralandı. Galatasaray, oyuncuyla yollarını Temmuz 2022'de karşılıklı anlaşarak ayırdı.

MBAYE DİAGNE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mbaye Diagne, Galatasaray'dan sonra 2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük'te 23 lig golü attı. Ardından Suudi Arabistan'a gitti; Al-Qadsiah ile Suudi Birinci Lig'de şampiyon ve gol kralı oldu, sonra Neom'da oynadı. Ağustos 2025'te iki yıllık sözleşmeyle Amedspor'a imza attı ve 2025-26 sezonunda TFF 1. Lig'de 29 gol attı.