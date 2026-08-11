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Mavi Takım kaptanı kim oldu, Mavi Takım ve Kırmızı Takım'da kimler var 10 Ağustos Pazartesi?

Mavi Takım kaptanı kim oldu, Mavi Takım ve Kırmızı Takım'da kimler var 10 Ağustos Pazartesi?
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2026 MasterChef’in yeni bölümü ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Yarışmacıların hazırladığı yemekler ve jüri karşısındaki diyalogları yine dikkat çekti. Seyirciler ise bölümle ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, bu akşam oynanan Kaptanlık Oyunu’nu kim kazandı? 10 Ağustos Pazartesi günü Mavi Takım kaptanı ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?

TV8’in popüler yarışma programı MasterChef, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem jüri üyeleri hem de yarışmacılarıyla yoğun ilgi gören programda bu akşamki oyun sonucu merak konusu oldu. MasterChef’te Kaptanlık Oyunu’nun galibi kim oldu? Bugün Mavi Takım’ın kaptanı ve Kırmızı Takım’ın kaptanı belli oldu mu?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda jüri koltuğunda yine alanında usta isimler oturuyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın deneyimli sunumlarıyla yarışma yeni sezonuna başladı. Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar, uzun soluklu bir mücadeleye çıkarak hünerlerini sergileyecek.

ANA KADRODA YER ALAN YARIŞMACILAR
20 kişilik ana kadro:

1. Batuhan

2. Nilay

3. Hasan Alp

4. Şiringül

5. Enes

6. Eyüp Can

7. Demirhan Ali

8. Nurten

9. Şadi

10. Burçin

11. Tolga

12. Muhammed

13. Ayşe

14. Kübra

15. Gül

16. Simge

17. Bahar

18. Şükran

19. Armağan

20. Koray

BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef Türkiye 2026'nın takım kaptanları:

MasterChef Türkiye 2026’da haftanın takımları:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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