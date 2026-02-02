Mattias Svanberg kimdir, Mattias Svanberg kaç yaşında,mevkisi ne, İstanbul'a ne zaman gelecek?

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne ve İstanbul'a ne zaman gelecek? Transfer söylentileriyle adı Türk kulüpleriyle anılmaya başlayan İsveçli orta saha oyuncusu, futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Başarılı futbolcunun kariyer yolculuğu ve olası İstanbul ziyareti merak konusu oldu.

MATTIAS SVANBERG KİMDİR?

Mattias Svanberg, 5 Ocak 1999 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Futbola Malmö altyapısında başlayan Svanberg, genç yaşta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Serie A'da Bologna formasıyla önemli bir çıkış yakalayan İsveçli futbolcu, 2022 yılında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer oldu. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Svanberg; 8 ve 10 numara rollerinde de görev alabiliyor. Dinamik oyun tarzı, topu ileri taşıma yeteneği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkan 27 yaşındaki oyuncu, İsveç Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor. Modern orta saha profiliyle hem savunma hem hücum katkısı sunabilen bir isim olarak değerlendiriliyor.

MATTIAS SVANBERG MEVKİSİ NE?

Avrupa futbolunda istikrarlı performansıyla dikkat çeken Mattias Svanberg, ağırlıklı olarak merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor. Oyun içindeki enerjisi, pres gücü ve pas kalitesiyle öne çıkan İsveçli futbolcu; teknik heyetlerin tercihine göre ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkili kullanan Svanberg, çok yönlü yapısıyla orta sahada farklı roller üstlenebiliyor.

MATTIAS SVANBERG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında İsveç'in köklü kulüplerinden Malmö formasıyla adım atan Mattias Svanberg, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2018 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Svanberg, burada 2022'ye kadar düzenli olarak forma giydi. Başarılı performansının ardından kariyerine Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da devam etti.

MATTIAS SVANBERG İSTATİSTİKLERİ

İsveç, İtalya ve Almanya liglerinde önemli karşılaşmalarda sahne alan Mattias Svanberg, kulüp kariyerinde istikrarlı bir grafik çizdi. Bugüne kadar toplam 333 resmi maçta görev alan Svanberg, bu karşılaşmalarda 45 gol atarken 35 asistlik katkı sağladı.

İsveç Milli Takımı formasını da düzenli olarak terleten deneyimli orta saha oyuncusu, milli formayla 36 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol kaydeden Svanberg, takım arkadaşlarına 4 asist yaparak katkı sundu.

İSTANBUL İÇİN UÇUŞ ORGANİZASYONU BAŞLADI

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mattias Svanberg için İstanbul yolculuğuna yönelik hazırlıkların hız kazandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, İsveçli orta saha oyuncusunu Türkiye'ye getirmek adına uçuş planlaması üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Transfer sürecinde sona yaklaşıldığı ve resmi adımların kısa süre içinde atılabileceği konuşuluyor.

GELİŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Mattias Svanberg'in İstanbul'a geliş zamanının büyük ölçüde belli olduğu belirtiliyor. Yapılan planlamaya göre tecrübeli futbolcunun bu gece ya da en geç 3 Şubat tarihinde İstanbul'da olması bekleniyor. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından transfer sürecinin resmiyet kazanabileceği değerlendiriliyor.