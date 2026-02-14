Masumiyet Müzesi oyuncuları! Kemal Basmacı, Füsun, Turgay Bey gerçekte kim?

Netflix'in yeni dönem dizisi Masumiyet Müzesi, yayınlandığı ilk gün itibarıyla izleyicinin ilgisini topladı. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan yapım, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla konuşuluyor.

MASUMİYET MÜZESİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir ve Oya Unustası yer alıyor. Selahattin Paşalı, zengin bir aileden gelen ve nişanlıyken uzak akrabası Füsun'a aşık olan Kemal Basmacı karakterine hayat veriyor. Eylül Lize Kandemir, Kemal'in hayatını değiştiren genç kız Füsun rolünde izleyici karşısına çıkarken, Oya Unustası ise Kemal'in nişanlısı Sibel karakterini canlandırıyor.

Selahattin Paşalı: Kemal Basmacı

Eylül Lize Kandemir: Füsun

Oya Unustası: Sibel

Tilbe Saran: Vecihe / Vahice Basmacı

Bülent Emin Yarar: Mümtaz

Ercan Kesal: Tarık Bey

Gülçin Kültür Şahin: Nuran

Hasan Erdem Yıldırım: Çetin Efendi

Zeynep Dinsel: Berrin Basmacı

Kadronun diğer önemli isimleri arasında Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar ve Ercan Kesal bulunuyor. Tilbe Saran, Kemal'in ailesinden bir figür olan Vecihe/Vahice Basmacı karakterini üstlenirken, Bülent Emin Yarar Mümtaz karakterine hayat veriyor. Ercan Kesal ise Füsun'un babası ya da aile çevresinden önemli bir isim olan Tarık Bey rolünde yer alıyor. Ayrıca Gülçin Kültür Şahin, Hasan Erdem Yıldırım, Zeynep Dinsel, Tolga İskit, Onur Ünsal, Cem Bayurgil, Cansel Elçin, Emirhan Parlak, Neslihan Arslan, Jessica Katharina Taşçı, Enes Danış ve Eren Kabatepe de çeşitli karakterlerle dizide rol alıyor.

MASUMİYET MÜZESİ GERÇEK Mİ?

Masumiyet Müzesi, tamamen kurgusal bir eserdir. Orhan Pamuk tarafından oluşturulan Kemal, Füsun ve diğer karakterler gerçek hayatta yaşamış kişiler değildir; olay örgüsü de birebir yaşanmış bir hikayeye dayanmaz.

Ancak roman ve dizi, 1970'ler ve 1980'ler İstanbul'unun toplumsal ve kültürel atmosferini ayrıntılı bir şekilde yansıtır. Kitapta yer alan pek çok nesne, Orhan Pamuk tarafından toplanarak 2012 yılında İstanbul'da açılan gerçek Masumiyet Müzesi'nde sergilenmektedir. Hikâye kurgu olsa da, müze fiziksel olarak ziyaret edilebilen bir sanat projesi niteliği taşır.

MASUMİYET MÜZESİ FÜSUN KİM, GERÇEK ADI NE?

Füsun, dizinin merkezindeki karakterlerden biridir ve Kemal Basmacı'nın hayatını değiştiren genç kadındır. Bir dükkânda çalışan ve Kemal'in uzak akrabası olan Füsun ile yaşanan kısa süreli ilişki, Kemal'in yıllar sürecek saplantılı aşkının başlangıcı olur.

Dizide Füsun karakterini Eylül Lize Kandemir canlandırmaktadır. Karakter, sınıf farklarının ve toplumsal baskıların ortasında, 1970'ler İstanbul'unda geçen hikâyenin en belirleyici figürlerinden biri olarak yer alır.

MASUMİYET MÜZESİ TURGAY BEY KİM?

Turgay Bey, dizide yer alan yan karakterlerden biridir. Hikâyede aile ve çevre ilişkileri içinde konumlanan bu karakter, olay örgüsünün ilerleyişinde rol üstlenen isimler arasında bulunur. Turgay Bey karakterine oyuncu Cansel Elçin hayat vermektedir. Elçin, dizideki performansıyla kadroda yer alan dikkat çeken isimlerden biridir.

MASUMİYET MÜZESİ KEMAL BASMACI KİM, GERÇEK Mİ?

Kemal Basmacı, zengin bir İstanbul ailesinin oğludur ve dizinin ana karakteridir. Nişanlı olduğu dönemde Füsun'la yaşadığı ilişki sonrası hayatı köklü bir şekilde değişir; Füsun'un ortadan kaybolmasının ardından yıllarca onu arar ve ona ait eşyaları biriktirir.

Kemal Basmacı karakteri kurgusaldır. Romanın yazarı Orhan Pamuk tarafından yaratılan bu karakter, aşkı nesneler aracılığıyla ölümsüzleştirme fikri etrafında şekillenen hikâyenin merkezinde yer alır.