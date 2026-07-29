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MASTERCHEF YEDEK KADRO 2026: MasterChef yedeklere kim girdi?

MASTERCHEF YEDEK KADRO 2026: MasterChef yedeklere kim girdi?
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TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı sürüyor. 28 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde ikinci grup yarışmacıları mutfakta kıyasıya mücadele ederken, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedek kadroya giren isimler de belli oldu. Peki, MasterChef yedeklere kim girdi? İşte MasterChef yedek kadro 2026 sonuçları ve güncel MasterChef ana kadro listesi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro oluşturma süreci hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 28 Temmuz akşamı ekranlara gelen bölümünde ikinci grup yarışmacıları, şeflerin belirlediği etaplarda performanslarını ortaya koydu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından yedek kadroya girerek ilerleyen bölümlerde ana kadroya dahil olma şansı elde eden isimler belli oldu. Peki, MasterChef yedeklere kim girdi? İşte MasterChef Yedek Kadro 2026 sonuçları ve kesinleşen son durum.

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ?

28 Temmuz tarihli bölümün ardından "MasterChef yedeklere kim girdi?" sorusu izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun gerçekleştirdiği tadımlar ile etap değerlendirmeleri sonucunda yedek kadroya seçilen isimler şu şekilde açıklandı:

Betül

Esra

Faruk

Nesibe

Bu isimler, ikinci grup yarışmacıları arasından seçilerek yedek kadroda yer almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ANA KADRO LİSTESİ

MasterChef Türkiye 2026'da sezonun başından itibaren gerçekleştirilen ana kadro seçmelerinde yarışmayı başarıyla tamamlayan isimler kesinleşmeye devam ediyor.

Şu ana kadar açıklanan ana kadro yarışmacıları şu şekilde sıralanıyor:

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

Eyüp Can

Demirhan

Nurten

Şadi

Burçin

Öte yandan ilk grup ana kadro yarışmacıları arasında yer alan isimler ise şu şekilde açıklandı:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri devam ederken, ilerleyen bölümlerde yeni yarışmacılar da ana kadroya katılmaya devam edecek. 28 Temmuz itibarıyla açıklanan resmi sonuçlara göre yedek kadroda Betül, Esra, Faruk ve Nesibe yer alırken, ana kadroda ise yukarıda açıklanan yarışmacılar bulunuyor. Bu bilgiler, yarışmada açıklanan resmi sonuçlar doğrultusunda derlenmiştir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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