TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da gözler üçlü elemelere çevrildi. İlk turu başarıyla geçen yarışmacıların karşı karşıya geleceği düelloların başlayacağı tarih merak konusu olurken, izleyiciler yeni bölüm gelişmelerini yakından takip ediyor. Yarışmanın en çekişmeli bölümlerinden biri olan üçlü elemelerin ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor.

MASTERCHEF ÜÇLÜ ELEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, yarışmanın takipçileri üçlü eleme aşamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İlk tur seçmelerinin ardından gözler, yarışmacıların ana kadroya girebilmek için mücadele edeceği üçlü elemelere çevrildi. "MasterChef üçlü elemeler ne zaman başlıyor 2026?" sorusu, programın izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

MASTERCHEF ÜÇLÜ ELEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye 2026'da üçlü eleme etabının başlayacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde ilk tur seçmelerinin tamamlanmasının ardından üçlü düello aşamasına geçilmesi bekleniyor. Yapım ekibi veya TV8 tarafından yapılacak duyurular, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

ANA KADRO YOLUNDA KRİTİK AŞAMA

Üçlü elemeler, MasterChef'te ana kadroya giden yolda en önemli etaplardan biri olarak kabul ediliyor. İlk turu geçen yarışmacılar, üç kişilik gruplar halinde yarışarak bir üst tura yükselmeye çalışıyor. Bu aşamada başarılı olan isimler, ana kadro için mücadele etme hakkı kazanıyor.

MASTERCHEF 2026 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda jüri koltuğunda yine birbirinden deneyimli şefler yer alıyor. Yarışmacıların performanslarını değerlendiren jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan oluşuyor. Üç başarılı şef, yeni sezonda da yarışmacıların tabaklarını değerlendirerek ana kadroya girecek isimlerin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.