Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kim oldu?
Güncelleme:
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam dokunulmazlık etabı ile izleyici karşısına çıkıyor. Mavi ve kırmızı takım, İtalyan mutfağının öne çıkan tatlarını yorumlayarak yarışacak. Seyirciler ise, "20 Kasım 2025 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kimler girdi?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda tempo yükselmeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde finale kalan son iki yarışmacı Muratcan ve Eylül oldu. Yarım puanlık farkla yarışmada yoluna devam eden isim Muratcan olurken, Eylül programa veda etti. Bu akşam ise dokunulmazlık oyunu sahneye çıkıyor. Şefler, yarışmacılardan İtalyan mutfağını yansıtan özel tabaklar hazırlamalarını talep etti. Peki, 20 Kasım 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununda zafer hangi takımın oldu?

MASTERCHEF 19 KASIM 2025 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 19 Kasım 2025 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda güncel bilgilerle paylaşılacaktır.

MASTERCHEF 19 KASIM 2025 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

19 Kasım 2025 akşamı eleme potasına giren yarışmacılar açıklandığında detaylara burada yer vereceğiz.

Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF 19 KASIM 2025 KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 19 Kasım 2025 tarihinde yarışmaya veda eden isim Eylül olarak açıklandı.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, mutfaktaki uzmanlıkları ve güçlü sunumlarıyla tanınan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna üçlüsünün jüri koltuğunda yer aldığı bir sezon olarak izleyiciyle buluşuyor. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen yetenekli yarışmacıların uzun soluklu mücadeleleri, lezzet dolu rekabet atmosferiyle ekrana taşınacak.

