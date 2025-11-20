Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda tempo yükselmeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde finale kalan son iki yarışmacı Muratcan ve Eylül oldu. Yarım puanlık farkla yarışmada yoluna devam eden isim Muratcan olurken, Eylül programa veda etti. Bu akşam ise dokunulmazlık oyunu sahneye çıkıyor. Şefler, yarışmacılardan İtalyan mutfağını yansıtan özel tabaklar hazırlamalarını talep etti. Peki, 20 Kasım 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununda zafer hangi takımın oldu?

MASTERCHEF 19 KASIM 2025 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MASTERCHEF 19 KASIM 2025 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MASTERCHEF 19 KASIM 2025 KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 19 Kasım 2025 tarihinde yarışmaya veda eden isim Eylül olarak açıklandı.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, mutfaktaki uzmanlıkları ve güçlü sunumlarıyla tanınan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna üçlüsünün jüri koltuğunda yer aldığı bir sezon olarak izleyiciyle buluşuyor. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen yetenekli yarışmacıların uzun soluklu mücadeleleri, lezzet dolu rekabet atmosferiyle ekrana taşınacak.