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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacı Tolga ile jüri üyesi Somer Sivrioğlu arasında yaşanan tartışma gündeme geldi. Ayşe hakkında yapılan konuşma sırasında Tolga'nın sözlerine tepki gösteren Somer Şef, yarışmacıyı sert ifadelerle uyardı. İkili arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine stüdyodan ayrılan Sivrioğlu'nun tavrı izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, MasterChef Tolğa diskalifiye oldu mu? Somer Şef stüdyoyu neden terk etti? İşte detaylar.

MASTERCHEF TOLGA DİSKALİFİYE OLDU MU?

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu ile tartışma yaşayan Tolga'nın diskalifiye edildiğine ilişkin paylaşılmış bir karar bulunmuyor. Yarışmacının kullandığı ifadeler nedeniyle jüri üyesiyle karşı karşıya gelmesi ve tartışmanın büyümesi, diskalifiye iddialarını gündeme getirdi. Ancak aktarılan olaylarda Tolga'nın yarışmadan çıkarıldığına dair kesinleşmiş bir bilgi yer almıyor.

SOMER ŞEF STÜDYOYU NEDEN TERK ETTİ?

MasterChef Türkiye'deki gerginlik, Ayşe hakkında yapılan konuşma sırasında başladı. Tolga'nın, "Gerçekten bıktım ya, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum şefim" sözleri üzerine Somer Sivrioğlu araya girdi. Tolga'nın konuyu genelleştirdiğini düşünen Sivrioğlu, konuşmanın Ayşe hakkında olduğunu hatırlatarak yarışmacıyı uyardı.

Somer Şef, Tolga'ya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Konu sen değilsin. Tolgacığım, konu Ayşe ya. Ayşe hakkında, kadınlar hakkında diye niye bir genelleme yapıyorsun?"

Tolga'nın "Ama şimdi siz de önümü kesiyorsunuz" yanıtı ise tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN TOLGA'YA SERT SÖZLER

Tolga'nın yanıtının ardından Somer Sivrioğlu, jüri üyesi olarak yarışmadaki konumunu hatırlattı. Yarışmacının kendisine karşı kullandığı ifadeleri saygısızlık olarak değerlendiren Sivrioğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Tolgacığım, ben senin jürinim. İster sözünü keserim, ister dışarı atarım. Saygısızlık yapma."

Sivrioğlu, Tolga'ya yardımcı olmaya çalıştığını da belirterek, "Sana yardımcı olmak mı suç?" ifadelerini kullandı.