Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2026 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?


ANA KADRODA YER ALAN YARIŞMACILAR

20 kişilik ana kadro:

1. Batuhan

2. Nilay

3. Hasan Alp

4. Şiringül

5. Enes

6. Eyüp Can

7. Demirhan Ali

8. Nurten

9. Şadi

10. Burçin

11. Tolga

18. Muhammed

13. Ayşe

14. Kübra

18. Gül

20. Simge

18. Bahar

18. Şükran

19. Armağan

20. Koray

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:


Mavi Takım :


Kırmızı Takım:


MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununun kazananı henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 86 sitede yayınlandı.
Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu

Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

Bu evden çıkan sır herkesi dehşete düşürdü
Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama

4 işçinin can verdiği faciada tutuklamalar var
Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor

Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı

Hayat arkadaşına bunu nasıl yapabildin! Bebeği daha 11 aylıktı
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar

Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar

Görüntüler Türkiye'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi
Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak

Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Dünyaca ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar

Bir dakika bile oynamadılar! 3-0 kazanıp tur atladılar