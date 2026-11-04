MasterChef Şadi kimdir, Şadi kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Eczacılık eğitiminin ardından ileri yaşta mutfağa yönelen Şadi Altınay, aşçılık tutkusunu Masterchef'e taşıyan isimlerden biri. İşte MasterChef Şadi'ye dair merak edilenler.

MASTERCHEF ŞADİ KİMDİR?

Şadi Altınay, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri. Altınay, ana kadroya giren 9. yarışmacı oldu. Mesleği eczacılık olan Şadi, uzun yıllar sağlık sektöründe çalıştıktan sonra aşçılığa yöneldi.

ŞADİ KAÇ YAŞINDA?

Şadi Altınay, 51 yaşında. MasterChef Türkiye 2026'nın en deneyimli yarışmacıları arasında yer alıyor.

ŞADİ NERELİ?

Şadi Altınay, Antalya'da doğdu ve büyüdü. Altınay, hâlâ Antalya'da yaşıyor. Annesinin Lübnan asıllı olduğu belirtiliyor.

ŞADİ'NİN MESLEĞİ NE?

Şadi Altınay'ın mesleği eczacılık. Altınay, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun yıllar eczacı olarak çalıştı.

Mutfağa olan tutkusunu ileri yaşta mesleğe dönüştürmeye karar veren Şadi, 49 yaşında Akdeniz Üniversitesi Göynük Meslek Yüksekokulu'nun aşçılık programına kaydoldu. Altınay, 2026 yılında programdan bölüm ikincisi olarak mezun oldu.

ŞADİ EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şadi Altınay'ın evli olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Altınay ya da MasterChef Türkiye cephesinden yarışmacının medeni durumuna dair kamuoyuyla paylaşılmış bir açıklama yer almıyor.

ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

Hayır, Şadi diskalifiye olmadı. MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme oylaması sırasında Ayşe ile tartışan Şadi, oy pusulasını masaya vurarak "Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin" dedi. Gerginliğin tırmanması üzerine Mehmet Şef, "Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek Şadi ve Ayşe'yi stüdyodan gönderdi. Ancak bölümde Şadi'nin yarışmadan kalıcı olarak uzaklaştırıldığına dair bir karar açıklanmadı.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, haftanın her günü akşam saatlerinde TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayının ardından TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.