MasterChef Şadi diskalifiye mi olacak, Şadi diskalifiye oldu mu? MasterChef Şadi Ayşe kavgası

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3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde yaşanan gerginlik, yayının bir kısmında sesin kısılmasına neden olacak kadar büyüdü. Ancak bölümde Şadi'nin diskalifiye edildiğine dair bir karar açıklanmadı. İşte Masterchef'te Şadi ile Ayşe arasında yaşanan tartışmaya ve diskalifiye iddialarına dair ayrıntılar.

ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

Hayır, Şadi diskalifiye olmadı. MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mehmet Şef, Şadi ve Ayşe'yi kulise gönderdi. Ancak kulise gönderilmek diskalifiye anlamına gelmiyor. Bölümde Şadi'nin yarışmadan kalıcı olarak uzaklaştırıldığına dair bir karar açıklanmadı.

ŞADİ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Şadi'nin diskalifiye edilip edilmeyeceğine ilişkin yarışmanın yapımcılarından ya da TV8'den resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada bazı izleyiciler Şadi'nin davranışlarını eleştirerek yarışmacının diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu. Ancak bu yöndeki talepler resmi bir karara dönüşmüş değil. Şadi'nin yarışmadaki geleceği, önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

ŞADİ AYŞE'YE NE YAPTI?

Tartışma, eleme oylaması sırasında başladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı belirledi. İkinci eleme adayının belirleneceği oylamada Şadi ile Ayşe arasında sözlü tartışma çıktı.

Oy pusulasını defalarca masaya vuran Şadi, Ayşe'yi eleştirerek ona oy verdi. Şadi oyunu kullanırken, "Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin" dedi. Şadi'nin tavrını saygısızlık olarak değerlendiren Ayşe ise ona yaşına uygun davranmasını söyledi. Şadi'nin Ayşe'nin üzerine yürümesiyle gerginlik daha da tırmandı ve yayının bir bölümünde ses kısıldı.

MEHMET ŞEF İKİSİNİ DE KULİSE GÖNDERDİ

Şefler, yarışmacıları sakinleştirmeye çalışırken araya giren Mehmet Şef, yarışmaya kişisel ve ailevi meselelerin taşınmaması gerektiğini vurguladı. Mehmet Şef, "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" dedi.

Gerginliğin sürmesi üzerine Mehmet Şef, "Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek Şadi ve Ayşe'yi stüdyodan gönderdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu hafta Tolgahan, Kübra'nın bireysel dokunulmazlık hakkıyla ilk eleme adayı oldu. Oylamanın ardından Ayşe ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

SOSYAL MEDYADA "DİSKALİFİYE" TEPKİSİ

Bölümün ardından sosyal medyada Şadi'nin davranışları gündem oldu. Pek çok izleyici, Şadi'nin oylama sırasındaki tavrını ve Ayşe'nin üzerine yürümesini eleştirdi. Bazı kullanıcılar, yarışmacının disiplin cezası alması ya da diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, haftanın her günü akşam saatlerinde TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayının ardından TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.